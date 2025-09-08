Icon Menü
Kür-Turnerinnen des Ammersee-Sportvereins überzeugen

Nachwuchs-Turnerinnen des Ammersee-Sportvereins zeigen in Bad Tölz die beste Einzelleistung am Boden beziehungsweise Balken.
    Die Turnerinnen des Ammersee Sportvereins überzeugen bei Wettkampf in Bad Tölz.
    Die Turnerinnen des Ammersee Sportvereins überzeugen bei Wettkampf in Bad Tölz. Foto: Ammersee Sportverein

    Die Kür-Turnerinnen des Ammersee-Sportvereins konnten ihr Können kürzlich ein weiteres Mal in den Kürübungen unter Beweis stellen. Beim TV Bad Tölz war alles gut organisiert und in zwei Durchgängen wurden in den Leistungsklassen 2, 3 und 4 Übungen bewertet.

    Maria Werneburg trat erstmals in der Kür an und versuchte sich in der LK 4. Nicht alles gelang, am Ende stand der 13. Platz unter 16 Teilnehmerinnen. Isabella Hauke und Greta Wachs starteten in der LK 3 der Jahrgänge 2014 bis 2016. Mit 47,5 Punkten lag Hauke nur 1,5 Zehntel hinter der Siegerin vom TSV Neufahrn und erzielte die beste Balkenbewertung. Greta Wachs erturnte sich den 6. Platz und durfte sich über die beste Bewertung am Boden freuen.

    Im starken Feld der Jahrgänge 2011 bis 2013 konnten Mila Thieler und Lea Lindelius sich als Jüngste gut einreihen. Mit dem Balken konnten sich aber beide allerdings nicht so recht anfreunden. Dafür gelangen ihre Bodenübungen und auch der Sprung schon sehr ansprechend. (AZ)

