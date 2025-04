Der MTV Dießen setzt seine Aufholjagd in der Kreisliga fort

Mit einem verdienten 2:0-Heimsieg gegen den TSV Oberalting haben die Kreisliga-Fußballer des MTV Dießen die Woche mit neun Punkten nach je einem Sieg am grünen Tisch, auswärts und zuhause erfolgreich abgeschlossen. „Wir haben über die komplette Spielzeit sehr gut verteidigt und dadurch am Ende auch absolut verdient gewonnen“, sagte MTV-Spielertrainer Philipp Ropers nach dem Spiel.

Das Team vom Ammersee ließ defensiv in der ersten Halbzeit außer einigen ungefährlichen Halbfeld-Freistößen nichts zu und erarbeitete sich selbst mehrere gute Tormöglichkeiten. Es dauerte aber bis kurz vor dem Pausenpfiff, ehe ein haltbarer Freistoß von Philipp Ropers den Weg zur verdienten 1:0-Führung in das Gästetor fand.

Gäste erhöhen Druck nach der Pause – Dießen verteidigt gut

Nach dem Seitenwechsel hatten auch die Oberaltinger eine kleine Druckphase unter anderem mit mehreren Eckstößen in Folge, die Dießener verteidigten aber bis zum Schluss souverän. In der 70. Spielminute war es erneut ein direkter Freistoß von Ropers, der zum 2:0 einschlug und die Partie damit entschied.

Am Samstag steht das Auswärtsspiel beim TSV Landsberg II an. Dießen belegt derzeit Rang zehn in der Tabelle. Rang neun würde den direkten Klassenerhalt bedeuten. Dort steht Eichenau, das drei Punkte mehr hat.

Reserve des MTV Dießen mit erstem Sieg in diesem Jahr

Die Reserve des MTV Dießen hatte sich im Anschluss mit einem knappen, aber verdienten 3:2-Sieg nach 1:2-Rückstand gegen Weil die ersten drei Punkte im neuen Jahr geholt. (AZ)