Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Ammersee Kurier
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Ammersee
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

Nico Weis ist nun seit 15 Jahren Trainer der Dießener Fußballerinnen

Fußball

Dießens Fußball-Trainer Nico Weis feiert mit den Damen ein besonderes Jubiläum

Im schnelllebigen Trainergeschäft sorgt Dießens Fußball-Coach für eine kleine Sensation. Und Nico Weis hat noch lange nicht genug von seinen „Mädels“.
Von Thomas Ernstberger
    • |
    • |
    • |
    Der Trainer und seine langjährige „rechte Hand“: Nico Weis und Maria Breitenberger.
    Der Trainer und seine langjährige „rechte Hand“: Nico Weis und Maria Breitenberger. Foto: Thomas Ernstberger

    Es ist eine Zahl, die sogar Profi-Trainer allerhöchsten Respekt abverlangt: „Das heißt schon was im Trainergeschäft, das kann ich aus eigener Erfahrung nachvollziehen. Kompliment, dass Du das so durchziehst“, sagt zum Beispiel Alexander Schmidt, der frühere 1860-und Ex-Trainer des TSV Landsberg. Und Michael Hofmann, Torwart-Legende, Rekordspieler bei den Münchner Löwen und jetzt als Torwarttrainer tätig, fügt an: „Das geht nur mit großer Leidenschaft und Empathie.“ Wovor die beiden den Hut ziehen, ist ein in der heutigen Zeit mehr als bemerkenswertes Jubiläum: Nico Weis (47), der „Rastaman vom Ammersee“, ist jetzt exakt seit 15 Jahren Trainer der Fußballerinnen des MTV Dießen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden