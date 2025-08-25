Dießens Fußball-Trainer Nico Weis feiert mit den Damen ein besonderes Jubiläum

Es ist eine Zahl, die sogar Profi-Trainer allerhöchsten Respekt abverlangt: „Das heißt schon was im Trainergeschäft, das kann ich aus eigener Erfahrung nachvollziehen. Kompliment, dass Du das so durchziehst“, sagt zum Beispiel Alexander Schmidt, der frühere 1860-und Ex-Trainer des TSV Landsberg. Und Michael Hofmann, Torwart-Legende, Rekordspieler bei den Münchner Löwen und jetzt als Torwarttrainer tätig, fügt an: „Das geht nur mit großer Leidenschaft und Empathie.“ Wovor die beiden den Hut ziehen, ist ein in der heutigen Zeit mehr als bemerkenswertes Jubiläum: Nico Weis (47), der „Rastaman vom Ammersee“, ist jetzt exakt seit 15 Jahren Trainer der Fußballerinnen des MTV Dießen.

