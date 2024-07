Schütze Maximilian Ulbrich verpasst Einzelfinale bei Olympia knapp

Im Teamwettbewerb mit Anna Janßen schaffte es Luftgewehrschütze Maximilian Ulbrich aus Wielenbach am Ammersee bei Olympia am Samstag ins kleine Finale. Dort verlor das deutsche Duo aber gegen Kasachstan. Die Hoffnung auf eine weitere Finalteilnahme hat sich für den Schützen der FSG Dießen aber nicht erfüllt. Im Einzel fehlten ihm am Sonntag am Ende 0,9 Ringe, um sich zu qualifizieren.

Trainer von Maximilian Ulbrich sagte sehr enges Ergebnis voraus

Die Aussage seines Trainers Wolfram Waidel gegenüber unserer Redaktion hat sich mit Blick auf die Ergebnisliste bewahrheitet: „In der Weltspitze sind viele Nationen mit Topathleten vertreten. Selbst vermeintliche Favoriten müssen da schon eine sehr gute Leistung bringen, sonst verpassen sie das Finale“, prognostizierte Waidel. Nur die besten acht dürfen um die Medaillen kämpfen. Ulbrich belegte in der Qualifikation Rang 14. In seiner besten Serie schaffte der Athlet, der in der Bundesliga für die FSG Dießen startet, 106,2 Ringe, in der schwächsten waren es 103,1 und in Summe 628,9.