Padel-Spieler ermitteln ihren Turniersieger in Herrsching

In der Sportart Padel ermittelten 32 Spielerinnen und Spieler in Herrsching bei einem Turnier ihren Sieger. Gemeldet hatte ein Teilnehmerfeld aus 16 Mixed- oder Herrenmannschaften. Die Sportart hat ihren Ursprung in Argentinien und ist seit etwa drei Jahren in Deutschland auf Expansionskurs. Es ist ein Tennis-Spiel im Glaskasten. Das Turnier fand auf der Padel-Anlage in Herrsching neben der Tennishalle statt. Es hatten Teams unterschiedlicher Spielstärken gemeldet, sogar ein Bundesliga-Spieler hatte sich eingetragen.

Spektakuläre Ballwechsel in Herrsching

Es wurden vier Vierer-Teamgruppen gebildet, die zunächst im „Jeder-gegen-jeden-Modus“ Matches bestritten. Die beiden punktreichsten Teams aus der Vorrunde zogen ins Viertelfinale ein, Auch wenn weniger erfahrene „Padeleras und Padeleros“ auf Spielerinnen und Spieler mit reichlich Erfahrung trafen, kamen sehr spannende Matches und spektakuläre Ballwechsel zustande. Wer etwas Ballgefühl und Erfahrung aus anderen Rückschlag-Sportarten mitbringt, könne beim Padel schnell Matches bestreiten, viel Spaß und Erfolgserlebnisse für sich verbuchen, heißt es in einer Mitteilung der Organisatoren des Turniers.

Den Sieg bei dem Wettbewerb holten sich Florian Graskamp/Sebastian Müller gegen Oscar Bustamante/Carlos Arribas Ortubia. Platz drei belegten Antonio J. Espigares /Javier Diaz. (AZ)