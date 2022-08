Bronze für den Dießener Rennradfahrer Alexander Steffens

Rennradfahrer Alexander Steffens aus Dießen ist in Hamburg erfolgreich. Bald steht der Saisonhöhepunkt für ihn an.

„Zufriedenstellend“ lautet der erste Kommentar von Rennradfahrer Alexander Steffens zu seinem dritten Gesamtplatz bei den „Cyclassiks“ in Hamburg. Doch das sagt er mit einem Schmunzeln und schnell merkt man, wie sehr ihn diese Bronzemedaille freut. Der 29-Jährige zeigt sich damit bestens vorbereitet für den Saisonhöhepunkt, der bald ansteht.

Beim Klassiker in der Hansestadt ging Alexander Steffens volles Risiko: Schon früh setzte er sich vom restlichen Feld ab. „Das Feld war mir zu groß“, berichtete er und „zu langsam“. Also nutzte er den Waseberg, um sich erst mal einen Vorsprung herauszufahren. „Es klappte bis Kilometer sieben, acht“, blickt er zurück – dann hatten ihn die Verfolger doch wieder eingeholt. „Einer, der mitgefahren wäre, wäre schon hilfreich gewesen“, sagt Steffens.

Im Zielsprint fährt Steffens auf Platz drei

Aber der Dießener konnte sich auf seine Sprintqualität verlassen und belegte nicht nur insgesamt den dritten Rang, sondern gewann auch in seiner Altersklasse. „Bei so einem großen Rennen ist das schon toll“, freute er sich zurecht.

Und für ihn ging es auch gleich weiter, denn am Mittwoch startete er im Prolog der Deutschlandtour. „Um an der Tour selbst teilzunehmen, fehlt mir einfach das Team“, sagt Steffens. Sein Alter mache es ihm nicht leichter („Am besten, man ist erst 23 Jahre alt.“) man brauche auch das nötige Quäntchen Glück, um „entdeckt“ zu werden. So bleibt es – diesmal – noch beim „Vorfahrer“.

Dann steht auch schon das nächste Rennen an, erneut ein „Jedermann-Rennen“ in Stuttgart. „Dafür verzichte ich auf den Ötztal-Marathon“, sagt Steffens. Denn er befindet sich im Endspurt der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Trient Mitte September an. „Mein Fokus liegt auf dem Zeitfahren“, und da die Strecke dort eher flach ist, zieht er das eher Rennen in Stuttgart den gewaltigen Höhenmetern beim Ötztal-Marathon vor.

