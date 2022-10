Ammersee

Raistings Schützen hoffen auf eine weniger dramatische Saison

Raistings Pistolenschützen wollen in der nun startenden Saison mit ihrem Team aus erfahrenen Athleten die 2. Bundesliga halten.

Gleiche Besetzung, gleiches Ziel: Die Raistinger Pistolenschützen wollen sich mit ihrem wettkampferfahrenen Team auch in der Saison 2022/23 in der 2. Bundesliga Süd halten. Zum Start genießt die SG am 9. Oktober Heimrecht gegen Titelverteidiger Kelheim-Gmünd II und Aufsteiger Wiesbachschützen Landshut.

