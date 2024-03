Der SV Raisting dominiert zunächst und zittert dann

Plus Die Fußballer des Bezirksligisten des SV Raisting haben Gegner Wacker München lange im Griff, verlieren dann aber den Spielfaden. Das Team kann seine Negativserie beenden.

Die Negativserie ist beendet. Nach fünf sieglosen Partien holte der SV Raisting endlich wieder einen Dreier. Gegen den abstiegsbedrohten FC Wacker München setzte sich die Mannschaft um Spielertrainer Hannes Franz im ersten Spiel des Jahres auf eigenem Platz mit 2:1 durch.

„Wir haben die Partie unnötig spannend gemacht“, war Franz nur mit der Leistung in den ersten 60 Minuten einverstanden. „Da waren wir das klar bessere Team. Nur hätten wir bis dahin deutlicher führen müssen“, sagte Franz, nachdem seine Truppe einige gute Möglichkeiten zum dritten Tor ausließ. Wacker kam so zum Anschlusstreffer. „Und dann sind wir ein bisschen ins Schwimmen gekommen“, räumte Franz ein.