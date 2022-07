Ammersee

13:01 Uhr

SV Raisting startet mit schwerem Programm in Bezirksligasaison

Spielertrainer Hannes Franz gibt die Kommandos in Raisting. Am Freitag beginnt die neue Saison in der Bezirksliga Oberbayern Süd.

Plus Zum Auftakt der neuen Bezirksligasaison geht es für Raistings Fußballer zu einem Aufsteiger. Danach kommen zwei Titelaspiranten und Topteams der vergangenen Spielzeit.

Von Uschi Schuster

Die knapp sechswöchige Vorbereitung beim SV Raisting ist zu Ende. Am heutigen Freitag (19.30 Uhr) startet der Bezirksligist in die neue Saison. Die Mannschaft von Spielertrainer Hannes Franz, die durch neun Neuzugänge ein anderes Gesicht bekam, gastiert zum Auftakt beim Aufsteiger FC Deisenhofen 2. „Da müssen wir sofort da sein und über 90 Minuten eine gute Leistung zeigen“, erwartet Franz von seiner Truppe bei der spielstarken Bayernliga-Reserve. „Das Startprogramm ist gleich knackig und richtungsweisend“, ergänzt Franz zur anstehenden Saison in der Bezirksliga Oberbayern Süd.

