Einwechselspieler erzielt goldenes Tor für Raisting

Plus Raistings Fußballer bauen die Serie in der Bezirksliga aus. Der Trainer beweist ein goldenes Händchen und ist von der Taktik von Gastgeber Unterpfaffenhofen überrascht.

Seit vier Spielen ist der SV Raisting in der Bezirksliga Oberbayern bereits ohne Gegentor. Auch in Unterpfaffenhofen stand beim SVR die Null. Der Trainer der Ammerseeler nahm die spielentscheidende Einwechslung vor.