Herausforderung und Pflichtaufgabe für Raistings Schützen

Raistings Schützen treten in 2. Bundesliga gegen einen Tabellennachbar und das Schlusslicht an. Unterschätzen sollte das Team vom Ammersee den Rangletzten aber nicht.

Es ist nie zu früh, Punkte für den Klassenerhalt zu holen. In der letzten Saison nur haarscharf dem Abstieg aus der 2. Bundesliga entgangen, haben die Raistinger Pistolenschützen aus den ersten fünf Partien immerhin schon vier Zähler auf ihr Konto gebracht. Am kommenden Sonntag sollte es weiteren Zuwachs geben. Gegen das punktlose Schlusslicht Großaitingen auf jeden Fall. Gegen den Tabellennachbarn Thumsenreuth wird schon eine starke Vorstellung nötig sein.

Oberpfälzer laut Setzliste besser als Raisting

Die Oberpfälzer verfügen laut Setzliste auf allen Positionen über den etwas besseren Schnitt. Selbst das Raistinger Ass Thomas Flakus wird sich da erneut kräftig strecken müssen. Ganz anders sehen die Kräfteverhältnisse laut Setzliste gegen Großaitingen aus. Die Schützenhochburg aus dem Süden von Augsburg ist vor allem auf den hinteren Positionen schwach besetzt und wartet immer noch auf das erste Erfolgserlebnis. Aber Vorsicht, Großaitingen besitzt jahrelange Erfahrung im Abstiegskampf und hat es bisher immer wieder verstanden, den Kopf noch aus der Schlinge zu ziehen. Auch gegen die SG gab es schon überraschende Siege. Die Truppe vom Südrand des Ammersees vertraut auf ihr routiniertes Aufgebot. (fü)

2. Bundesliga Süd Luftpistole

Sonntag, 20. November Gruppe I in Unteriglbach: Unteriglbach - HSG München II, Grund - FSG Kempten; HSG München II - FSG Kempten; Unteriglbach - Grund; Gruppe II in Ebersdorf: Ebersdorf - Kelheim-Gmünd II; Landshut - Glattbach; Kelheim-Gmünd II - Glattbach; Ebersdorf - Landshut Gruppe III in Waldkirch: Waldkirch II - Großaitingen; Thumsenreuth - Raisting; Großaitingen - Raisting; Waldkirch II - Thumsenreuth.

