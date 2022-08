Raisting

vor 37 Min.

Raistings Trainer ist genervt vom bisherigen Saisonverlauf

Plus Die Kicker des Bezirksligisten SV Raisting haben auf eigenem Platz schon drei Partien verloren. Spielertrainer Hannes Franz ist angefressen und nennt mögliche Gründe.

Von Uschi Schuster

Das Dilemma bei den Fußballern des SV Raisting in dieser Saison ist an der Statistik einfach abzulesen. Das SVR trifft zu wenig – vier Tore in sechs Spielen. Auch im Heimspiel in der Bezirksliga Oberbayern Süd gegen den SV Bad Heilbrunn stand die Null, allerdings auf der falschen Seite.

