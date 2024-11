Die Winterpause ist in Reichweite. Noch zwei Spiele stehen für die Raistinger in diesem Jahr auf dem Programm. Das letzte Auswärtsspiel bestreitet die Truppe von Spielertrainer Hannes Franz am Sonntag (14.30 Uhr) beim FC Wacker München. „Die gehören zu den besten Teams der Liga“, sagt Franz über den Tabellennachbarn in der Bezirksliga, der mit einem Punkt Rückstand Fünfter ist.

Roland Halmel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bezirksliga Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

SV Raisting Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis