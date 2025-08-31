Tennis-Sparte des TSV Schondorf zieht eine positive Saisonbilanz

Mit sportlichem Elan und viel Engagement absolvierte die Tennisabteilung des TSV 1920 Schondorf eine erfolgreiche Sommersaison 2025. Insgesamt gingen elf Mannschaften an den Start – davon sechs im Jugendbereich und fünf bei den Erwachsenen. Vier Teams sicherten sich den Gruppensieg und stiegen in die nächsthöhere Spielklasse auf. dabei handelt es sich um die Bambini (1. Kreisliga 5), die U15 I (1. Kreisliga 3), die Herren (1. Kreisliga 6) sowie die Damen 50 (1. Kreisliga 2). „Besonders erfreulich ist der Erfolg quer durch alle Altersklassen“, resümiert Hartmut Keller, Leiter der Tennisabteilung des TSV Schondorf. „Diese Ergebnisse spiegeln nicht nur die sportliche Qualität wider, sondern auch die kontinuierliche Nachwuchsarbeit und den Teamgeist innerhalb unserer Abteilung.“ Ein weiterer Höhepunkt war das Tenniscamp vom 4. bis 8. August, das erstmals unter der Leitung der neuen Jugendwartin Hannah Strähle Czop stattfand. Gemeinsam mit Ulli Klappert und einem engagierten Trainerteam wurden 48 Kinder betreut – unterstützt von sechs Tennistrainern sowie einem Spezialtrainer für Kondition und Motorik. Auf einen verregneten Starttag folgte durchgehend gutes Wetter. In ausgelassener Stimmung konnten die Kinder ihre Technik verbessern, neue Freundschaften schließen und sich sportlich austoben. Den krönenden Abschluss bildete das Abschlussturnier am Freitag, bei dem die jungen Talente ihr Können unter Beweis stellten. (AZ)

