Regatta: Windverhältnisse fordern die Segler beim 61. FD-Cup

25 Boote aus vier Nationen fahren beim 61. FD-Cup des Diessener Segelclubs auf dem Ammersee an drei Tagen ihre Sieger aus.

Die längste Regatta-Serie des Diessener Segelclubs findet immer parallel zum Dießener Töpfermarkt statt und ist über drei Wettfahrttage ausgeschrieben. Mit 25 Booten aus vier Nationen ( Österreich, Schweiz, Tschechien, Deutschland) war das Teilnehmerfeld diesmal erneut international besetzt und rechtfertige damit den hohen Ranglistenfaktor der Klassenvereinigung, betonten die Veranstalter. Pünktlich um 14 Uhr erfolgte der Start zur ersten von drei Wettfahrten am Vatertag.

Windverhältnisse erforderten volle Konzentration der Segler

Der Ammersee und das Wetter zeigten sich beim 61. FD-Cup bis Samstag von ihrer besten Seite. Die Sonne schien, es war teilweise leicht bewölkt und warm. Jeweils am Nachmittag setzte Wind mit sechs bis zwölf Knoten ein und es konnten alle Wettfahrten durchgeführt werden. Allerdings erforderten die dieses Mal schwer zu lesenden Windverhältnis die volle Konzentration der Segler. Wie schwer es war, ist in den Ergebnislisten abzulesen. Bei acht verschiedenen Siegern in den einzelnen Wettfahrten war es bis zum Schluss spannend. Der Siegerpokal ging dieses Jahr an Jacob Holzinger (UYC Traunsee) und Paul Srienz (SC-Albertus Magnusschule). Auf Platz zwei folgten Hans-Peter Schwarz und Jonas Kirst (beide Herrschinger Segelclub) und auf Platz drei Stephan Fels und Ulf Hügel (Yachtclub Arbon). (AZ)

Detaillierte Ergebnisse sind hier zu finden und Bilder bei Flickr.

