Tennis-Herren 50 des MTV Dießen freuen sich über besondere Saison

Für den letzten Spieltag der diesjährigen Tennissaison hatten sich die Damen 60 Landesliga viel vorgenommen: es sollte endlich zu einem Sieg reichen. Der Gegner hieß TP Starnberg. Brigitte Fieser gab ihr Einzel verletzungsbedingt kampflos ab. Also mussten Brigitte Hartmann, Gertrud Unsinn, Petra Buchinger und Anni Eiler in die Bresche springen. Sie taten es mit Bravour und gingen in drei Einzeln und den beiden Doppel als Siegerinnen vom Platz. Mannschaftsführerin Anni Eiler äußerte sich sehr zufrieden über den versöhnlichen Saisonabschluss.

Auch die Herren der Südliga waren glücklich über den Sieg im Saisonfinale gegen die Mannschaft vom TC Utting. Christian von Schweinitz, Tobias Fieser, Leo Bauer, Thomas Kratzer, Florian Buchfelder und Leo von Schweinitz erkämpften sich einen nie gefährdeten 6:3-Sieg und beenden die Saison auf dem sechsten Tabellenplatz.

Die Damenmannschaft, die in der Südliga spielt, musste zum Abschluss eine empfindliche Niederlage einstecken. Bislang ungeschlagen gingen alle sechs Spiele an den Gegner aus Klosterlechfeld. Trotzdem freuen sich Anna Geiger, Johanna Kratzer, Angela Wenninger-Lenz, Yvonne Krause, Michelle Isabell Stark, Janina Axer und Miriam Fieser über den dritten Tabellenplatz, punktgleich mit den Damen aus Türkenfeld und Herrsching.

Den zweiten Platz in der Abschlusstabelle belegen die Herren 40 Südliga. Hans-Jörg Kamm, Michael Greiner, Hans-Joachim Haugg, Christian von Schweinitz, Georg Schilling und Mathias Schwarzbauer waren zu Gast beim TC Schongau. Siege in sechs Einzelspielen und zwei Doppeln gelangen.

Erfreulich verlief auch das Finale für die Herren 40 Südliga. Nachdem die Saison etwas holprig mit zwei Niederlagen begann, zeigten Marcus Halter, Christian Seichter, Yves Schultze, Christian Kamm, Christian Engert und Robert Fieser dann, was in ihnen steckt. Am letzten Spieltag gab es gegen die Herren aus Schongau einen 6:0-Sieg. Mit Platz drei in der Tabelle hat sich die Mannschaft belohnt.

Eine besondere Saison spielte die Mannschaft Herren 50 Südliga. Während der gesamten Spielzeit mussten die Herren kein einziges Match abgeben und stehen in der Abschlusstabelle auf Platz 1. Am letzten Spieltag gewannen Wolfgang Köglmayr, Markus Huber, Armin Emsermann und Roland Kratzer vier der sechs Spiele. Mannschaftsführer Huber war voll des Lobes: „Die Jungs haben sich richtig reingekniet und erstklassiges Tennis gespielt.“

Etwas Pech hatten die Damen 50 in ihrem letzten Spiel. Ute Hänsgen gewann ihr Einzel und auch das Doppel an der Seite von Doris Rampertshammer. Zwei weitere Einzel mussten im Tiebreak entschieden werden. Und hier zeigten Sabine Beausencourt und Emma Kick Nerven. In Führung liegend konnten sie die entscheidenden Punkte nicht machen und verloren knapp. Nach der Niederlage im zweiten Doppel hieß es am Ende 4:2 für Schongau.

Auch wenn es im abschließenden Spiel beim TC Eching nur zu einem Unentschieden reichte, können die Junioren 18 Südliga mit der Saison sehr zufrieden sein. Sie beenden die Runde als Tabellenerster. In Eching gingen Ben-Alexander Sieg und Niklas Bischur als Sieger in ihren Einzeln vom Platz, Leo von Schweinitz musste wegen einer Verletzung aufgeben. Den dritten Punkt zum 3:3 steuerte das Doppel Leopold von Gagern/Leo von Schweinitz bei.

Auch die Knaben 15 haben die Saison beendet. Zwar müssen vier Teams in der Südliga noch ein Spiel bestreiten, der zweite Tabellenplatz ist den Dießenern aber nicht mehr zu nehmen. Beim Tabellenführer und vorzeitigem Meister TSV Schondorf gab es zuletzt eine 2:4-Niederlage. Leo von Schweinitz, Philip Bischur, Luke von Schweinitz und Ben-Alexander Sieg zeigten sich mit dem Verlauf der Saison dennoch sehr zufrieden. (AZ)