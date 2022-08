Starke Leistungen von Turnerinnen des MTV Dießen

Die Nachwuchsturnerinnen des MTV Dießen warten nach der Corona-Zwangspause mit guten Ergebnissen bei mehreren Wettkämpfen auf.

In der ersten Wettkampfrunde dieses Jahres konnten die Turnerinnen des MTV Dießen zeigen, dass sie trotz Corona-Zwangspause nichts verlernt hatten. In vier Wettkämpfen konnten sich die Jüngsten der E-Jugend mit 8 und 9 Jahren bis hin zu den Ältesten (14-16 Jahre) messen.

Beginnen durften die C-Jugend und die D-Jugend in Emmering. Mit einem fünften und einem sechsten Platz der Teams zeigten alle Mädchen eine tolle Leistung. Rosi Theuerkorn und Jasmin Kraus landeten dabei in der C-Jugend auf Platz elf und zwölf und Betty Theuerkorn und Luise Messutat konnten in der D-Jugend von 60 Mädchen sogar den fünften und achten Platz erkämpfen. Es folgten die Kleinen der E-Jugend bei ihrem Wettkampf in Karlsfeld. Unter zwölf angetretenen Mannschaften konnten die Dießener Mädchen sensationell den vierten Platz erturnen und verpassten nur knapp, um noch nicht mal einen Punkt, das Treppchen. Lina Wasl (5.) und Olivia Vidal (6.) reihten sich unter den 90 Turnerinnen vorn ein.

MTV Dießen: Kürwettkampf ist Höhepunkt der AB-Jugend

Der Höhepunkt folgte mit dem Kürwettkampf der AB-Jugend, also den Ältesten, die in der ersten Liga aufs Treppchen durften und mit 143,35 Punkten einen Pokal ergatterten. In dieser Altersklasse nahmen sieben Mädchen vom MTV Dießen teil, die sich gegen neun weitere Mannschaften beweisen mussten. Trotz großer Nervosität, die alle Mädchen nach der langen Corona-Pause begleitete, starteten die Ältesten mit souveränen Leistungen am Boden. Beim Sprung behielten sie ihre gute Laune trotz strenger Bewertungen und starker Konkurrenz der anderen Teilnehmerinnen. Am Stufenbarren und am Schwebebalken purzelten hier die Punkte und Melanie Gall erzielte sogar die höchste Punktzahl aller Turnerinnen.

Auch die Einzelwertungen der großen Mädchen können sie mehr als sehen lassen: Melanie Gall holte sich auch dort das Podest mit dem dritten Platz und 51,55 Punkten. Valentina Wimmer sicherte sich den 15. Platz mit 45,70 Punkten, Meike Köster den 19. Platz mit 43,95 Punkten, Fanny Hofmann den 20. Platz mit 43,55 Punkten, Theresa Theuerkorn den 33. Platz mit 39,10 Punkten, Leonie Breitner den 35. Platz mit 39,05 Punkten und Carolina Friedrich den 46. Platz mit 27,45 Punkten trotz eines fehlenden Gerätes.

Sportlerinnen und Trainerteam des MTV Dießen zufrieden

Aufgrund der vergangenen schwierigen Jahre waren die Ergebnisse für alle Mädels, die hoch motiviert und zielstrebig trainierten, eine große Freude. Dazu beigetragen haben auch ihre Trainer (Salina Lukas, Ingo Rabe, Stefanie Schwickert) und viele Helfer und Helferinnen. (AK)

Lesen Sie dazu auch