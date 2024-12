Starke Leistungen von Dießens Turnerinnen

Dießen Zwölf F-Jugend- und 34 E-Jugendmannschaften turnten in Dachau um die Wette, darunter auch der Nachwuchs des Ammersee-Sportvereins Dießen. Dachau hat sich als Ausrichter sehr gut gezeigt und das bestmögliche Material bereitgestellt. Trotzdem ist es in jeder Turnhalle anders, der Anlauf für Sprung, das Reck, auch der Boden und wie immer ist es der Balken an dem man die Plätze gut macht oder den Wettkampf verliert. Die älteren Turnerinnen sind immer im Vorteil, die jungen sammeln Erfahrungen.

In der F-Jugend kamen drei Turnerinnen unter die Top Ten. Isabel Lantschner wurde 3. in der 1. Liga, Anna Hauke 4. und Sophia Rasp 10. in der 2. Liga. Zum guten Mannschaftsergebnis beigetragen haben für die 1. Liga Magdalena Stork, Emma Schubert und Solveig Kretschmann. In der 2. Liga gehörten Apollonia Hahn, Hannah Tlaskal, Frieda Jokisch und Elisa Glaßl mit zum Team.

Die Turnerinnen der E-Jugend profitierten von den tollen Sprungbrettern. Es standen nicht nur die drei vom Turngau geforderten Bretter zur Wahl, es gab gleich fünf. „Ein Fehler der Kampfrichter in der D-Note am Reck brachte sie aber leider um eine bessere Platzierung. Das gewünschte Ziel Klassenerhalt ist mit einem sehr guten 5. Platz dennoch geschafft“, informiert Conny Schneider vom Ammersee-Sportverein.

Auf den 7. Platz der Einzelwertung turnte sich Hannah Ego, gefolgt auf dem 15. Platz Johanna Halter. Weiter haben zum guten Ergebnis Helena Seichter, Zoe Enzi, Luisa August und Theresa August beigetragen. Auch die zweite Mannschaft konnte ein beachtliches Ergebnis erzielen. Ganz neu dabei waren Polina Shevchuk, Paulina Dobler und Alena Gathings. Unter die Top Ten turnte sich Marina Kölbl auf den 8. Platz und mit nur 0,7 Punkten unterschied landete Yevanhelina Krasylnykova auf dem 15. Platz. (AZ)