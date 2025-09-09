Uttinger Extremläufer: 70 Kilometer, 4500 Höhenmeter und Neuschnee bei Rennen in Alpen

Früh aufstehen, hieß es kürzlich für Läufer Sebastian Kleis aus Utting. Schon um 5.30 Uhr fiel der Startschuss im österreichischen Hintertux. Auf dem Plan stand ein Rennen über 70 Kilometer und rund 4500 Höhenmeter. In der Nacht vor dem Wettkampf sank die Temperatur deutlich auf nur noch zwei Grad. Fünf Zentimeter Neuschnee waren zudem gefallen.

„In den ersten Stunden des Laufs war es eisig kalt, aber sternenklar. Es war ein wunderschöner Sonnenaufgang über dem Zillertaler Gebirge“, sagt Kleis. Die 250 Startenden legten trotz Eis und Schnee ein hohes Tempo vor, berichtet der 45-Jährige. So mancher entschied sich trotz des Wetters in kurzer Kleidung anzutreten. Dies sei mit Blick darauf geschehen, dass es mittags warm wird, verweist Kleis.

„Ich befand mich vom Start weg im ersten Drittel des Läuferfeldes, alles lief gut bis kurz nach der dritten Verpflegungsstelle, nach gut 30 Kilometern stolperte ich über einen Stein und flog mit voller Wucht auf Steine, Schlamm und Wasser. Die Brust tat weh und Blut lief den Unterarm runter.“ Den Gedanken aufzugeben, verwarf er schnell, ging zu einem Bach, um sich zu waschen. Dann setzte er das Rennen fort. Die Schmerzen hielten sich in Grenzen, was der Uttinger dem Adrenalin und dem Wunsch, ins Ziel zu kommen, zuschreibt.

Für ihn ging es weiter zum höchsten Punkt des Rennens, dem Rastkogel auf 2700 Metern, wo die Bergrettung stand und die Läufer mit motivierenden Worten und Applaus empfing. Im weiteren Verlauf des Rennens kamen immer mehr Schmerzen und die kleinen, immer wiederkehrenden Aufstiege machten Kopf und Beine mürbe, berichtet der Uttinger. Die Wärme der Sonne und Nahrungsaufnahme an den Versorgungsstellen gab ihm aber Kraft für den zwölf Kilometer langen Abstieg nach Mayerhofen.

Kleis lief nach 11:41 Stunden ins Ziel, was den 11. Platz in der Altersklasse M40 und den 26. Rang im Gesamtklassement bedeutete. Direkt nach dem Zieleinlauf ging er zu den Sanitätern, um seine Wunden behandeln zu lassen. (AZ)