Volleyballerinnen des MTV Dießen starten mit drei Siegen in die Saison

Die U15-Volleyballerinnen des MTV Dießen feierten einen glänzenden Auftakt in die neue Turniersaison: Beim ersten Spieltag der U15-Kreisliga Oberbayern West setzten sich die Athletinnen in einer beeindruckenden Siegesserie gegen die Teams aus Fürstenfeldbruck und Eichenau durch.

Acht Teams traten zum ersten Spieltag an, eine außer Konkurrenz. Die Dießenerinnen zeigten schon im ersten Match gegen Fürstenfeldbruck I ihre Überlegenheit und gewannen souverän in zwei Sätzen. Die zweite Begegnung gegen Eichenau II (außer Konkurrenz) verlangte den Mädchen mehr ab, wurde aber auch in zwei Sätzen gewonnen. Im dritten Spiel gegen Eichenau I ließ die Mannschaft erneut keine Zweifel aufkommen und siegte in zwei Sätzen. Spannend wurde es im letzten Match gegen Fürstenfeldbruck II. Nach einem 25:14-Erfolg im ersten Satz musste der MTV den zweiten Durchgang mit 16:25 abgeben. Der entscheidende dritte Satz entwickelte sich zu einem echten Krimi, den die Mädchen aus Dießen mit 21:19 für sich entschieden.

„Anfangs lief es etwas holprig, aber im Laufe des Turniertags hat sich das Team gefunden und wunderbar zusammengespielt“, lobte Trainer Josef Fürholzer. (AZ)