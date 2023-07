Feuerwehreinsatz: Vor St. Alban gerät ein Elektroboot in Brand

Ein brennendes Elektroboot muss von der Feuerwehr Dießen von St. Alban nach Utting geschleppt werden. Erst dort kann der Brand vollständig gelöscht werden. Der Schaden ist enorm.

Am Samstagabend (8. Juli) wollte ein 28-jähriger Mann im Dießener Ortsteil St. Alban gegen 22 Uhr sein am Steg sein Elektroboot aufladen. Nachdem er den Stecker eingesteckt hatte, geriet der Akku des Bootes nach Angaben der Polizeiinspektion Dießen aus ungeklärter Ursache innerhalb weniger Sekunden in Brand.

Bei den Löscharbeiten kommt es zu Schwierigkeiten

Das Feuer breitete sich rasch auf das ganze Boot aus, sodass dieses nach kurzer Zeit in Vollbrand stand. Aufgrund diverser Schwierigkeiten beim Löschen wurde das Boot laut Polizeibericht von der Feuerwehr Dießen nach Utting geschleppt, wo es an Land gezogen und vollständig gelöscht werden konnte.

Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Das Boot brannte vollständig aus. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 50.000 Euro. (AZ)

Lesen Sie dazu auch