Corona diktiert den Jahresablauf bei den Burgschützen

Corona-Pandemie diktiert Burgschützen St. Georgen die Termine. Eine neue Jugendgruppe ist am Start.

Kürzlich hat die Generalversammlung der Burgschützen St. Georgen stattgefunden. Schützenmeister Franz Oefele erklärte eingangs die Notwendigkeit des ungewöhnlichen Termins im Frühjahr: „Unsere Mitglieder sind es eigentlich gewohnt, dass die Versammlung Ende Januar stattfindet, aber Corona diktiert uns derzeit die Termine.“

Aus dem Bericht des Schützenmeisters ging hervor, dass der Verein zum 31. Dezember vergangenen Jahres 121 Mitglieder zählte (101 Schützenklasse, elf Jugendliche und neun Zweitmitglieder). Im Berichtsjahr habe es drei Neuzugänge, zwei Austritte und vier Todesfälle gegeben. Coronabedingt hätten nur wenige reguläre Schießabende durchgeführt werden können. Die meisten Veranstaltungen, die sonst im Laufe eines Vereinsjahres stattfinden, mussten abgesagt werden. Durchgeführt wurden das Grillfest im August und die Dorfmeisterschaft im November. Die Fahnenabordnung rückte zu drei Beerdigungen aus.

St. Georgens Schützenmeister dankt Vorstand und Mitgliedern

Zum Ende seiner Ausführungen bedankte sich der Schützenmeister bei der Vorstandschaft für die gute Zusammenarbeit sowie bei den Mitgliedern der Fahnenabordnung und beim „Küchen-Team“ für ihren Einsatz. Sein Dank galt auch Albert Wasl, der sich das ganze Jahr über um den Blumenschmuck an der Mariensäule kümmert. Schriftführer Michael Moser berichtete über Themen und Beschlüsse aus den Sitzungen während des Berichtsjahres. Den Ausführungen von Kassier Michael Vordermayr war zu entnehmen, dass der Verein trotz der Belastung durch die Anschaffung der elektronischen Schießanlage weiterhin über ein solides finanzielles Polster verfügt. „Das liegt nicht zuletzt an der hohen Spendenbereitschaft unserer Mitglieder.“

In Vertretung von Sportleiter Nicolaus Oberberger konnte Norbert Thiel von guten Ergebnissen der Senioren berichten. Bei der Herbstmeisterschaft des Bayerischen Sportschützenbundes in Hochbrück und bei der Gaumeisterschaft in Eching erreichten die Auflageschützen sehr gute Platzierungen. Infolge der coronabedingten Einschränkungen gab es im Berichtsjahr im Jugendbereich keine sportlichen Aktivitäten. Aktuell trifft sich freitags ab 17 Uhr eine Gruppe Kinder zwischen neun und zwölf Jahren zum Training im Schützenheim.

Dießens Bürgermeisterin lobt Vereinsarbeit

Bürgermeisterin Sandra Perzul lobte die Arbeit im Verein, vor allem im Jugendbereich, und stellte fest: „Während der Corona-Pandemie wurde deutlich, dass die örtlichen Vereine untereinander gut vernetzt sind und die Zusammenarbeit in kritischen Phasen der Pandemie vorbildlich und reibungslos geklappt hat.“ Auch Gauschützenmeisterin Andrea Schmelzer sprach ein Grußwort. Anschließend überreichte ihr Schützenmeister Oefele einen Blumenstrauß.

Anschließend wurden Mitglieder geehrt. Für 40-jährige Mitgliedschaft im BSSB und im DSB wurden Michael Moser, Erich Wagner und Edgar Maginot mit Ehrenzeichen und Urkunden ausgezeichnet. Seit 60 Jahren Mitglied bei den Burgschützen St. Georgen ist Schützenmeister Franz Oefele. Andrea Schmelzer gab einen kurzen Rückblick auf seine langjährige Mitgliedschaft im Verein: „Seit 1962 hältst Du nunmehr dem Schützenwesen die Treue. Du warst unter anderem dreimal Schützenkönig, 24 Jahre Schriftführer und stehst nun seit 2014 als Schützenmeister an der Spitze des Vereins. Dafür danken wir Dir.“

Burgschützen bieten Termine fürs Kennenlernen an

Die Burgschützen freuen sich über Neueinsteiger aller Altersgruppen. Ab 51 Jahren darf aufgelegt geschossen werden, was den Einstieg für ältere Anfänger erleichtere , wie es im Bericht von der Generalversammlung heißt. Bei Interesse kann gerne ein Termin zum Kennenlernen vereinbart werden. Luftgewehre und Pistolen werden vom Verein zur Verfügung gestellt. Zwei Lichtgewehre und eine Pistole mit Lasertechnik ermöglichen ein gefahrloses Schießen für Kinder bereits ab sechs Jahren. Während der Sommermonate finden auf der neuen Schießanlage der Burgschützen regelmäßig freitags Übungsabende statt. (ak)

Informationen und Anmeldung bei Schützenmeister Franz Oefele, Telefon 08807/7652 oder E-Mail: franz.oefele@gmx.de.