Der St.-Georgener Maibaum ist weg

Gerade mal zwei Jahre steht der stattliche, gut 30 Meter lange Maibaum im Ortskern von St. Georgen. Eine turnusmäßige Sicherheitsprüfung macht ihm jetzt den Garaus.

Auch Maibäume müssen sich regelmäßigen Prüfungen unterziehen. Jetzt war eine solche Standsicherheitsprüfung am St-Georgener Maibaum fällig. Das Ergebnis fiel nicht gut aus: Der am 1. Mai 2022 aufgestellte Baum musste abgetragen werden. Für die St.-Georgener bedeutet dies, dass eine lange Zeit ohne das "weiß-blaue Stangerl" überbrückt werden muss. Denn die in der Marktgemeinde Dießen zeitlich abgestimmte Reihenfolge, wann wo ein Maibaum aufgestellt wird, sieht erst 2026 ein Aufstellen im Ortsteil St. Georgen vor.

Es erfordert jede Menge Arbeits- und Zeitaufwand, bis ein Maibaum gestellt werden kann. Vom Aussuchen bis zur feierlichen Aufstellung des Baumes, der den Ortskern von St. Georgen in den letzten Tagen noch prägte, waren rund 2.100 Arbeitsstunden geleistet worden.

Jetzt mussten die 18 Zunftschilder abmontiert und eingelagert werden, der 30,6 Meter lange Maibaum selbst wurde mit Unterstützung eines Autokrans der Zimmerei Ender sowie der Drehleiter der Feuerwehr Dießen und Mitgliedern der Feuerwehr St. Georgen abgetragen. Aufsehen erregte die von Harald Gräb gestiftete Fichte nicht wegen ihrer ordentlichen Länge (30,6 Meter), sondern vor allem wegen ihrer Dicke. (AZ)