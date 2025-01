Die 150-Jahr-Feier war der Höhepunkt bei der Feuerwehr St. Georgen

61 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr St. Georgen waren zur 151. Jahreshauptversammlung im „Wirtshaus am Kirchsteig“ gekommen. Unter anderem standen dabei Ehrungen auf der Tagesordnung.

Der eingetragene Verein besteht aus 224 Mitgliedern. Darunter befinden sich 48 Aktive, sieben Jugendliche, 33 passive, 127 fördernde und neun Ehrenmitglieder. Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Mitgliederzahl um 31 Personen erhöht. Die Neuzugänge wurden durch die 150-Jahr-Feier im Juni gewonnen, berichtet die Feuerwehr. Die Vereinsarbeit umfasste im Berichtsjahr 3076 Stunden. Geschuldet ist dieser große Zeitaufwand der 150-Jahr-Feier, die den Höhepunkt des vergangenen Jahres darstellte, und welche rund 50 Prozent der Gesamtstunden ausmacht.

Kommandant Tobias Lochbrunner berichtete, dass im Berichtsjahr zu den monatlich stattfindenden Übungen sowie Frühjahrs- und Herbstübungen die Ausbildungseinheiten für die Quereinsteiger (volljährige Neuzugänge, welche in einem relativ kurzen Zeitabschnitt das Grundwissen „Feuerwehrmann“ vermittelt wird) hinzukommen. Anschließend können diese Feuerwehrleute die vorgeschriebenen Prüfungen ablegen und danach eingesetzt werden. Diese Prüfung legten Quirin Batzer, Josef Bayer, Thomas Bernhard, Alexander Kuchler, Christian Linke und Lukas Pollak erfolgreich ab. Des Weiteren waren noch Hannes Lampl auf Maschinistenlehrgang, Lukas Pollak und Quirin Batzer auf Sprechfunkerlehrgang sowie Maxi Albert in Geretsried auf Gerätewartschulung. In diesem Übungs- und Fortbildungsbetrieb wurden ohne Einsätze 790 Stunden abgeleistet. Bei 69 Alarmierungen wurden im vergangenen Jahr über 750 Einsatzstunden geleistet.

Sieben Jugendliche werden derzeit in St. Georgen zu Feuerwehrleuten ausgebildet

Nachwuchssorgen müssen sich die Floriansjünger nicht machen, da derzeit sieben Jugendliche zur Feuerwehrfrau beziehungsweise zum Feuerwehrmann ausgebildet werden. Sie treffen sich 14-tägig zum Vertiefen des Feuerwehr-Basiswissens.

Den Grußworten von Kreisbrandrat Christoph Resch folgten von der Patenfeuerwehr Dießen der Kommandant Florian König, der gemeindliche Feuerwehrreferent sowie Bürgermeisterin Sandra Perzul.

Ehrungen und Beförderungen bei der Feuerwehr St. Georgen

Für 50 Jahre Vereinszugehörigkeit wurde Robert Breitner mit der Bronzenen Ehrennadel ausgezeichnet. Quirin Batzer, Josef Bayer, Thomas Bernhard, Andreas Ettenhuber, Martin Hersam, Alexander Kuchler sowie Christian Linke wurden zu Feuerwehrmännern befördert, Hannes Lampl zum Hauptfeuerwehrmann. Ehrungen für aktive Dienstzeit wurden ausgesprochen für Andreas Lochbrunner sowie Richard Pantele (jeweils 25 Jahre), Siegfried Demmel und Roland Hartmann (jeweils 40 Jahre). Bei der alljährlichen Abstimmung zur Höhe des Vereinsbeitrags wurde beschlossen, diesen für aktive und passive Mitglieder auf zehn und für fördernde Mitglieder auf 15 Euro jährlich zu erhöhen. (AZ)