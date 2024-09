Doppelter Kanonendonner bei Veteranenbeerdigung in St. Georgen

Am Freitag ist in St. Georgen der letzte Weltkriegsteilnehmer aus dem Dorf zu Grabe getragen worden. Gerade als die Beerdigung auf dem Friedhof zu Ende war, kam es auf dem Parkplatz gegenüber zu einer lautstarken und längeren Auseinandersetzung. Auslöser des Streits mit einem Anwohner war, dass zu Ehren des im Alter von 98 Jahren verstorbenen Kriegsteilnehmers mit einer Böllerkanone geschossen worden war, als am offenen Grab das Lied vom guten Kameraden gespielt wurde.

Gerald Modlinger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis