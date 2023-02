Jahresversammlung der Burgschützen St. Georgen

Josef Ender ist mit 96 Jahren ältestes Mitglied der Burgschützen St. Georgen. Im Rahmen der Jahresversammlung werden etliche Mitglieder für langjährige Treue geehrt.

Kürzlich fand die Generalversammlung der Burgschützen St. Georgen statt. Schützenmeister Franz Oefele freute sich ganz besonders über die Anwesenheit von Ehrenmitglied Josef Ender, der mit 96 Jahren ältestes Mitglied des Vereins ist. Sein Gruß galt auch Jugendkönig Constantin Tscheru, Vereinskönig Andreas Tillmann und Gaukönig-Auflage Hubert Schneider. Weiterhin begrüßte er Bürgermeisterin Sandra Perzul und Gemeinderat Johannes Wernseher, Gauschützenmeister Marcus Schmidt sowie Gau-Ehrenschützenmeisterin Andrea Schmelzer.

Zu Beginn der Versammlung gedachte man in einer Schweigeminute der Verstorbenen des Vereins. Im Berichtsjahr wurde Lydia Mittermayer zu Grabe getragen, die im August im Alter von 96 Jahren verstorben war.

Deutlicher Anstieg der Mitgliederzahl

Aus dem Bericht des Schützenmeisters ging hervor, dass die Mitgliederzahl im vergangenen Jahr deutlich von 121 um etwa 18 Prozent auf 143 Mitglieder angestiegen ist.

Im Berichtsjahr wurden unter anderem zwei Jugendgewehre sowie zwei Schießhosen und vier Schießjacken für die Jugend angeschafft. Dank einer Spende der Sparkasse Dießen konnten im Januar noch zwei zusätzliche Jugendgewehre gekauft werden. Mit den zusätzlich vorhandenen zwei Lichtgewehren und einer Lichtpistole wurde eine solide Basis für die Jugendarbeit geschaffen.

Seit 72 Jahren Mitglied der Burgschützen: Josef Ender (rechts) mit Schützenmeister Franz Oefele. Foto: Michael Moser

Den Ausführungen von Kassenwart Michael Vordermayr war zu entnehmen, dass der Verein trotz der oben genannten Investitionen weiterhin über ein solides finanzielles Polster verfügt. Sportleiter Nicolaus Oberberger konnte von zahlreichen guten Ergebnissen - besonders im Seniorenbereich berichten. Bei verschiedenen Meisterschaften auf Gau-, Bezirks- und Landesebene wurden zum Teil vordere Platzierungen erreicht. Hervorzuheben ist die Gau-Königswürde LG-Auflage von Hubert Schneider.

In Vertretung von Jugendleiterin Lara Barbaric berichtete Elisabeth Oefele über die Aktivitäten im Schüler- und Jugendbereich. Hier ist besonders die Teilnahme an den bayernweiten Guschu-Open in München-Hochbrück zu erwähnen, wo der St. Georgener Nachwuchs mit dem Lichtgewehr trotz teilweise widriger Bedingungen ganz beachtliche Ergebnisse vorweisen konnte. Hier erzielten die Geschwister Magdalena und Constantin Tscheru in ihren Klassen die besten Ergebnisse und landeten jeweils ganz oben auf dem Siegerpodest.

Wieder regelmäßiges Damenschießen

Damenleiterin Erika Drexl gab bekannt, dass nach der Corona-Pause im vergangenen Jahr wieder regelmäßig Damenschießen auf Gauebene stattgefunden haben, die von den Frauen des Vereins besucht wurden; hierbei wurden ebenfalls gute Ergebnisse erzielt.

Kassenprüfer Werner Vielhauer nahm die Entlastung des Kassenwarts vor, welche von der Versammlung einstimmig angenommen wurde. Bürgermeisterin Sandra Perzul entlastete die Vorstandschaft und lobte in einem Grußwort die gute Arbeit im Verein, besonders im Jugendbereich. Auch Gauschützenmeister Marcus Schmidt sprach ein Grußwort und freute sich über den Aufschwung bei den Burgschützen. Er hatte aber auch eine Anregung: "Ich hätte mir gewünscht, dass ihr das 50-Schuss-Auflageturnier auch offen für Freihandschützen angeboten hättet, dann hätte ich auch daran teilnehmen können!"

Für 40-jährige Mitgliedschaft im BSSB und im DSB wurden Wolfgang Haugg und Willibald Abertshauser mit Ehrenzeichen und Urkunden ausgezeichnet. 60 Jahre Mitglied bei den Burgschützen sind Elisabeth Oefele und Richard Demmel. Für besondere Verdienste wurden drei Vereinsmitglieder geehrt: Michael Vordermayer erhielt die Verdienstnadel des Bezirks Oberbayern, Nicolaus Oberberger die BSSB-Verdienstnadel "In Anerkennung"; Michael Moser die Silberne Ehrennadel des Bezirks Oberbayern.

Neue sportliche Leitung

Die Neuwahlen wurden per Akklamation durchgeführt und brachten folgendes Ergebnis: 1. Schützenmeister: Franz Oefele, 2. Schützenmeister: Anton Wernseher, 1. Schriftführer: Michael Moser, 2. Schriftführerin: Elisabeth Oefele, 1. Schatzmeister: Michael Vordermayr, 2. Schatzmeisterin: Christl Bernhard, 1. Sportleiter: Hubert Schneider, 2. Sportleiter: Udo Schlüter, Damenleiterin: Gaby Höpfl-Schlüter, 1. Jugendleiter Hubert Schneider, 2. Jugendleiter: Udo Schlüter, Beisitzer: Georg Reindl, Lara Barbaric, Johannes Wernseher, Nicolaus Oberberger; Kassenprüfer: Edgar Maginot, Werner Vielhauer. (AZ)