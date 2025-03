Radfahrer und Autofahrer machen sich in Dießen gegenseitig Vorwürfe

Offenbar etwas hitzig ist es am Sonntagnachmittag auf dem Maria-Schnee-Weg zwischen St. Georgen und Bischofsried zugegangen, wobei die Dießener Polizei noch den genauen Sachverhalt ermitteln muss und deshalb um Zeugenhinweise bittet. Laut Polizeibericht kam es gegen 14.30 Uhr zu einem unschönen Zusammentreffen zwischen einer radfahrenden Familie und einem Pkw-Fahrer. Dort, zwischen dem Spielplatz und der Maschinenhalle, fuhr eine vierköpfige Familie mit ihren Fahrrädern, als angeblich ein Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit und sehr nah an den Fahrrädern der Kinder vorbeifuhr. Ein dreijähriges Kind stürzte dadurch in die Wiese, ohne sich zu verletzen.

Der Fahrer des Pkw wurde über das Kennzeichen schnell ermittelt. Dieser behauptete jedoch, langsam und mit ausreichend Seitenabstand an den bereits stehenden Radfahrern vorbeigefahren zu sein. Diese Personen hätten ihn dann mit deutlichen Handgesten beleidigt. Um eine Eskalation zu vermeiden, fuhr er weiter und erstattete seinerseits Anzeige wegen Beleidigung. Laut beiden Parteien waren zahlreiche Fußgänger und Radfahrer ebenfalls unterwegs und könnten den Vorfall gesehen haben. Diese Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Dießen (Telefon 08807-92110) zu melden.