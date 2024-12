Zum Jahresende gibt es bei den Burgschützen St. Georgen Pokale

Die Burgschützen St. Georgen haben am letzten Jahreswochenende 2024 traditionell ihr Pokalschießen abgehalten. Das Pokalschießen der Burgschützen St. Georgen erlaubt den Teilnehmern, ihr Können unter Beweis zu stellen und sich in verschiedenen Disziplinen zu messen. Mit 20 Wertungsschüssen ohne Probeschuss hatten die Schützinnen und Schützen die Chance, ihr Bestes zu geben und den besten Teilerwert zu erzielen. Das beste „Blattl“, so wird der Teiler-Schuss auch genannt, wird in 1/100 Millimeter gemessen und gibt an, wie viele 1/100 Millimeter der Treffer außerhalb der Mitte liegt.

So fielen die Ergebnisse in den einzelnen Gruppen aus:

Lichtgewehr - aufgelegt, Schüler II: 1. Julia Jerouschek (56,6 Teiler), 2. Elias Steiger (61,3), 3. Julius Müller (78,5), 4. Ellen Steiger (247,0).

Luftgewehr – freistehend, Schüler I und Jugend: 1. Leonhard Schlüter (75,2), 2. Annika Jerouschek (165,9), 3. Marvin Steiger (192,0), 4. Moritz Hertz (213,8).

Luftgewehr – freistehend, Schützenklasse: 1. Marco Steiger (27,5), 2. Angelika Hertz (69,0), 3. Elena Steiger (100,9), 4. Sven Krawiec (121,4), 5. Lara Barbaric (123,2), 6. Alex Hertz (138,9).

Luftgewehr - aufgelegt, Senioren: 1. Anton Wernseher (9,0), 2. Peter-Ludwig Ernst (13,0), 3. Hubert Schneider (21,9), 4. Udo Schlüter (22,4), Michael Vordermayr (26,6), 6. Christl Bernard (26,9), 7. Gaby Höpfl-Schlüter (27,8), 8. Elisabeth Oefele (28,0), 9. Franz Oefele (29,8), 10. Dr. Beatrice Pirkham (45,5), 11. Andreas Tillmann (51,7), 12. Elisabeth Vielhauer (59,0), 13. Michael Moser (66,2), 14. Silke Müller (67,6).

Luftpistole - freistehend, Senioren: 1. Gaby Höpfl-Schlüter (231,4).

Wer weitere Details zum Schießen wissen oder den Versuch unternehmen möchte selbst zu schießen, kann sich bei den Burgschützen St. Georgen unter burgschützen@schneider-diessen.de melden. (AZ)