Ammerseerenade und Liberation Concert in St. Ottilien mit großem Staraufgebot

Der Kartenvorverkauf für die zehnte Auflage des Klassikfestivals Ammerseerenade beginnt. Unter anderem ist die Star-Akkordeonistin Ksenija Sidorova zu Gast.

Gleich zwei Jubiläen stehen auf dem diesjährigen Programm des Klassik- und Artfestivals Ammerseerenade, das seit 2014 eine Spätsommerwoche lang zu einer musikalischen Entdeckungsreise rund um den Ammersee einlädt. 2023 feiert das Festival seine zehnte Saison, gemeinsam mit der fünften Ausgabe der Benefizkonzertreihe Liberation Concert in St. Ottilien. Jetzt hat der Kartenvorverkauf begonnen.

Eingeläutet wird das Festival am 27. August mit dem Tag der offenen Haus- und Hofkapellen unter dem Motto „Unterwegs zwischen Himmel & See“. 24 kleine, meist private Kapellen und Kirchen rund um den Ammersee öffnen beim Kapellentag unter der Schirmherrschaft von Bayerns Landtagspräsidentin Ilse Aigner wieder ihre Türen für ausgesuchte kleine Konzerte.

Im Rahmen der Liberation-Concert-Reihe in St. Ottilien am 16. September erwartet das Publikum dann die Klosterkirche der Erzabtei mit großer Musik. Klassikpopstar am Akkordeon Ksenija Sidorova, das Wiener Janoska Ensemble mit seinem einzigartigen Janoska-Style und das Orchester Philharmonia Frankfurt unter der Leitung von Chefdirigent Juri Gilbo nehmen sich die Zeit für dieses Ausnahmekonzert, das der Erinnerung an das Befreiungskonzert jüdischer Musikerinnen und Musiker am 27. Mai 1945 gewidmet ist.

Das Liberation Concert am Original-Schauplatz in St. Ottilien, das der in Schondorf ansässige gemeinnützige Verein Kultur am Ammersee seit 2018 im Rahmen der Ammerseerenade veranstaltet, steht unter der Schirmherrschaft von Dr. Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern.

Klassikpopstar am Akkordeon Ksenija Sidorova ist zu Gast beim Liberation Concert in St. Ottilien am 16. September. Foto: John Kentish

Mit Musik Geschichte schreiben – das haben jüdische Häftlinge und Zwangsarbeiter, sogenannte Displaced Persons, mit ihrem Befreiungskonzert als „Feier des Lebens“ nur drei Wochen nach Kriegsende in St. Ottilien. Die Missionsbenediktiner im Südwesten von München beherbergten in ihrem Kloster zwischen 1945 und 1948 Tausende Holocaust-Überlebende in einem dort eingerichteten Hospital. In dieser Zeit wurden über 400 sogenannte Ottilien-Babys geboren. Auch Jahrzehnte später besuchen immer wieder die mittlerweile erwachsenen „Babys“ den Ort, an dem alles für sie begann.

Benefizkonzert ist ein Teil des Artist-in-Residence-Projekts

Das Benefizkonzert in der Klostergemeinschaft der Missionsbenediktiner ist Teil des Artist-in-Residence-Projektes für Toleranz, Freiheit und Wahrheit sowie gegen Antisemitismus. Der zweite Artist-in-Residence-Preisträger – nach der Kunstform Komposition 2022 jetzt in Fotografie und Film – widmet seine künstlerische Arbeit während seines dreiwöchigen Klosteraufenthalts den Themen Freiheit, Toleranz und Wahrheit. Partner des ausgeschriebenen Fotostipendiums ist das Online-Magazine Tagree for Photography and Art.

Der offizielle Kartenverkauf für die Ammerseerenade findet über MünchenTicket statt. (AZ)