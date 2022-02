St. Ottilien

Auf St. Ottiliens neuen Schulleiter warten mehrere Herausforderungen

Andreas Walch (links) hat die Schulleitung im Rhabanus-Maurus-Gymnasium in St. Ottilien von Michael Häußinger übernommen, der am vergangenen Freitag seinen letzten Arbeitstag hatte.

Plus Das Rhabanus-Maurus-Gymnasium in St. Ottilien hat einen neuen Schulleiter. Auf Andreas Walch warten zahlreiche Herausforderungen. Was ihm wichtig ist.

Von Christian Mühlhause

Für St. Ottiliens neuen Schulleiter Andreas Walch bedeutet die Aufgabe, die er jetzt übernommen hat, auch eine Rückkehr an das Rhabanus-Maurus-Gymnasium. Er unterrichtete hier bereits von 2005 bis 2017. In den vergangenen Jahren war er beim Schulwerk der Diözese Augsburg für die Weiterentwicklung der 45 Schulen verantwortlich, die der katholische Träger betreibt. Die Erkenntnisse aus seiner Arbeit in Augsburg will er auch in St. Ottilien umsetzen, wo auf Walch in den kommenden Jahren mehrere Herausforderungen warten.

