Die Abiturienten in St. Ottilien sollen die Welt retten

In St. Ottilien bekommen 74 Abiturientinnen und Abiturienten ihre Zeugnisse. Auf der Bühne gibt es Poetry Slams und Experimente mit Sand und Tennisbällen.

Mit dem traditionellen von Erzabt Wolfgang Öxler zelebrierten Abiturgottesdienst starteten die Schüler des Rhabanus-Maurus-Gymnasiums (RMG) in ihren allerletzten Tag an der Klosterschule. 74 von 79 Angetretenen erhielten anschließend aus der Hand des Erzabts und des Schulleiters Andreas Walch ihr Reifezeugnis. Zu dem Gesamtschnitt an der Schule von 2,12 trugen die vier Schüler Felicitas Schneider, Hanna Bernhard, Hannah Vennemann und Alexander Khomich erheblich bei, die einen Notendurchschnitt von 1,0 erreichten. 27 freuten sich über eine Eins vor dem Komma.

"Packt’s an, rettet die Welt!“ - mit nicht weniger als diesem Auftrag verabschiedete der Religionslehrer Stefan Straub die Abiturienten. Ihn hatten sich die Schüler für die Predigt gewünscht - und wie schon im Unterricht setzte der Pädagoge auch hier seine unverzichtbare Klangschale ein. Der Start zur notwendigen Weltrettung könne durchaus auch damit beginnen, sein eigenes Zimmer aufzuräumen. „Nimm dir etwas vor, was du auch tatsächlich verändern kannst und rechne mit Rückschlägen und Frustrationen“, so Straub. Äußerst wenig hilfreich sei dabei die Feststellung "Ich bin nun mal so", denn sie zeuge von Faulheit und Passivität. „Die Welt zu gestalten und dabei Schritt für Schritt seine eigene Berufung zu erkennen, ist obendrein ein Auftrag, den Gott jedem Christen zumutet“, so Straub in seiner Predigt, für die er bei der anschließenden Abiturfeier im Festsaal des Klosters langen Applaus erhielt.

Parodien auf einige Lehrer bringen in St. Ottilien den Saal zum Toben

In einem emotionalen, an die Abiturienten gerichteten Poetry Slam bekräftigte die stellvertretende Elternbeiratsvorsitzende Nicole Lehmbruck, dass es „auf euch ankommt und ihr unsere Hoffnung seid“, aber dabei nicht vergessen werden sollte, das Leben zu leben. Drei Dinge legte der Erzabt den mit einem Reifezeugnis ausgezeichneten Ex-Schülerinnen und -Schülern ans Herz: Gelassenheit, die Heiterkeit der Seele und die unbeirrbare Güte. „Bleibt mit uns verbunden“, so Wolfgang Öxler, der diese Verbundenheit vor allem beim legendären Circus St. Ottilien im vergangenen Jahr spürte.

Wer bei der Abiturrede der Schüler auf die große Generalabrechnung mit Schule und Lehrerschaft wartete, wurde enttäuscht. Diese erfolgt meist auf augenzwinkernde Art allenfalls in der stolzen, 186 starken Abizeitung „mehr dichter als denker“. Stattdessen brachte Paul Killer („Magic Paul“) mit seinen Parodien auf ausgewählte Lehrer den Saal zum Toben, Paula Enzminger resümierte die achtjährige Schulzeit mit einem Poetry Slam.

Beim Abistreich verliert der Schulleiter das Wasserpistolen-Gefecht

Ganz Lehrer verpackte Schulleiter Andreas Walch seine Ratschläge in ein Experiment auf der Bühne, bei dem er Sand (Sorgen und Nöte), Tischtennisbälle (Karriere und Verdienst) und Tennisbälle (Freundschaft und Harmonie) unkonventionell anordnete. „Liebe Abiturienten, ich wünsche euch nicht, dass ihr verschont bleibt von allem Herausforderndem, sondern dass ihr ein Sensorium hier mitbekommen habt, auf was es ankommt“, so Walch. Ausdrücklich lobte er, dass es diesmal wieder einen Abistreich gab, bei dem der Haupteingang der Schule mit zentnerschweren Heuballen verbarrikadiert wurde. Mangels „Bewaffnung“ verlor der Schulleiter dabei darüber hinaus auch das Wasserpistolen-Gefecht und musste völlig durchnässt das Feld räumen.

Lesen Sie dazu auch

Emotional, und trotz mehrjähriger „Erfahrung“ alles andere als routinemäßig, verabschiedeten die beiden Oberstufenbetreuer Veronika Lehmann und Martin Metz ihre Schüler, denen sie vereinzelt in den grauen Morgenstunden des folgenden Tages das „Du“ anboten. Dabei betonten sie die Zwiespältigkeit dieses Tages durch die Freude am Feiern, aber auch den Schmerz des Abschiednehmens. „Wir wünschen euch nicht alles Gute, sondern alles, was euch weiterbringt. Geht, wohin ihr wollt, aber bleibt dabei immer bei euch“, so der Mathe-Lehrer und Circus-Direktor Martin Metz.