St. Ottilien

vor 50 Min.

In St. Ottilien: Die Ammerseelandschaft im Spiegel der Kunst

Unter anderem der „Blick auf den Ammersee von Walter Rose ist in der Galerie in St. Ottilien zu sehen.

Plus Die aktuelle Ausstellung in der Galerie des Klosters St. Ottilien bietet Einblicke in eine private Sammlung. Einige Werke stammen von Malern, die der bekannten Künstlergruppe Scholle angehören.

Von Romi Löbhard

In der Galerie St. Ottilien ist derzeit und noch bis zum 20. Februar eine Auswahl an Bildern mit Ammerseemotiven zu sehen. Die Gemälde, zum Teil sind es Arbeiten von bekannten Malern der Künstlergruppe Scholle, stammen aus dem Privatbesitz der in Schondorf beheimateten Familie Mayer-Tasch.

