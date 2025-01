St. Ottilien: Die Missonsbenediktiner haben einen neuen Abtpräses

Die Missionsbenediktiner haben in Waegwan (Korea) den 55-jährigen Pater Javier Aparicio Suárez OSB zum zwöflten Abtpräses gewählt. Er tritt damit die Nachfolge von Abt Jeremias Schröder an, der im September zum obersten Repräsentanten der Benediktiner in Rom gewählt worden war. Amtssitz des Abtpräses ist St. Ottilien. Dort arbeitet P. Javier bereits seit vier Jahren als Prokurator in der Kongregationsleitung mit.

Bei seiner Vorstellung in der Abteikirche von Waegwan Präses Javier zitierte ein Wort seines Landsmannes Ignatius von Loyola: „alle Menschen in Christus lieben und ihnen dienen“. Diesem Auftrag wolle er sich als Abtpräses stellen. Erzabt Wolfgang freut sich über die Wahl von P. Javier und sagt: „Für unser Kloster ist es eine große Ehre, dass sowohl der Abtprimas als auch der Abtpräses aus unseren Reihen kommen. P. Javier ist mit seiner fröhlichen Art ein guter Brückenbauer und kennt unsere weltweite Kongregation gut. Ich wünsche ihm Gottes Segen, Kraft und Gesundheit für dieses herausfordernde Leitungsamt.“

Der neue Abtpräses P. Javier hat unter anderem Klavier studiert

P. Javier Aparicio Suárez OSB ist bisheriger Generalprokurator der Kongregation der Missionsbenediktiner von Sankt Ottilien, hat Philosophie, Theologie und Klavier studiert, trat 1990 in den Orden ein, legte 1994 sein Ordensgelübde ab und wurde im gleichen Jahr zum Priester geweiht. Zu seinen Aufgaben als Generalprokurator gehörten unter anderem die Koordination der weltweiten Projekte und der Finanzen. Regelmäßig besuchte er in diesem Zusammenhang alle Klöster der Kongregation in Europa, Afrika, Amerika und Asien.

Am Sonntag, 9. Februar, wird Präses Javier zu seiner Einführung in St. Ottilien das Pontifikalamt zusammen mit Abtprimas Jeremias feiern. (AZ)