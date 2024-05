Die Zeit drängt: Nur ein Jahr bleibt, um das Fünf Seen Festival zu retten

Nachdem öffentliche Gelder zur Unterstützung des Fünf Seen Filmfestivals immer weniger werden, ist das Event in Gefahr. In Gauting beraten CIneasten, wie das Festival gerettet werden könnte.

Einen ersten Schritt in eine neue Zukunft für das angeschlagene Fünf Seen Filmfestival (fsff) haben am Dienstagabend eine Handvoll Cineasten aus dem Landkreis Starnberg gewagt. Sie signalisierten ihre Bereitschaft, über eine gemeinsame Trägerschaft für das in Finanznot geratene Filmfest zu beraten, das seit 18 Jahren bis zu 21.000 Besucher pro Jahr anzieht und Größen aus dem nationalen und internationalen Filmgeschäft ins Starnberger Fünf Seenland bringt.



„Ich möchte und ich kann das nicht mehr alleine machen. Ich brauche Menschen, die das Festival so lieben, dass sie gemeinsam die Verantwortung übernehmen und das Budget für einen künstlerischen Leiter bereitstellen. Ich selbst bin bereit, all mein Wissen und meine Erfahrung weiterzugeben.“ In aller Offenheit und Deutlichkeit schilderte ein sehr emotionaler Matthias Helwig, fsff-Gründer und bislang alleiniger Geschäftsführer der Fünf Seen Filmfestival GmbH, im Breitwandkino Gauting seine Not. Der Kinosaal voll besetzt, die Filmliebhaber im Raum an einer Lösung für das in finanzielle Bedrängnis geratene Festival hoch interessiert.

Wie geht es weiter mit dem Fünf Seen Filmfestival? Darüber sprachen Gründer Matthias Helwig, der Filmjournalist Thomas Lochte und viele Cineasten im Breitwand-Kino in Gauting. Foto: Susanne Böllert

Von Beginn an habe es zuweilen Probleme mit öffentlichen Geldgebern gegeben, denen Kosten und Aufwand für ein solches mehrtägiges Kultur-Event teilweise nur schwer zu vermitteln gewesen sei, erklärte Helwig. Andererseits hätte nur durch die tatkräftige Unterstützung einzelner Kommunalpolitiker wie dem ehemaligen Landrat Karl Roth oder Gautings Ex-Bürgermeisterin Brigitte Servatius das fsff zu dem kulturellen Großereignis werden können, das es heute sei. Die guten Zeiten, als es hieß, "warum nach Cannes fahren, wenn wir doch alles vor Ort haben?", seien indes längst vorbei.

Der fsff-Filmpreis steht auf der Streichliste des Starnberger Stadtrats

Denn, nachdem in letzter Zeit öffentliche Gelder immer dürftiger geflossen seien, mussten heuer sowohl Starnberg als auch Gauting ihre Förderung noch einmal deutlich drosseln. Statt eines beantragten Zuschusses von 43.000 Euro konnte die Kreisstadt lediglich 23.000 Euro gewähren, Gauting statt der erhofften 15.800 Euro nur 4000. Dieses Defizit von mehr als 32.000 Euro in Kombination mit gestiegenen Kosten hat zur Folge, dass schon das Fünf Seen Filmfestival 2024 deutlich abgespeckt werden muss: Die Dampferfahrt ist gestrichen, die Eröffnungsfeier am 3. September wird nicht mehr am Ufer des Starnberger Sees, sondern indoor ausgerichtet. Den mit 3000 Euro dotierten Filmpreis Perspektive Spielfilm, mit dem bislang der beste Debütfilm ausgezeichnet wurde, hat der Starnberger Stadtrat ebenfalls auf die Streichliste gesetzt.

Helwig und seinem Dialogpartner, dem Filmjournalisten Thomas Lochte war es ein deutliches Anliegen, mit der ein oder anderen Mär aufzuräumen, die sich in Bezug auf das Filmfest im Konkreten sowie auf Kultur-Arbeit an sich hartnäckig im Landkreis hielte. Allen voran die Unterstellung, mit dem Filmfest streiche sich der Veranstalter hohe Gewinne ein. „Tatsächlich ist es mir fast nicht möglich, mein herausragendes Team, das mit Leib und Seele dabei ist, angemessen zu bezahlen“, erklärte der Festivalleiter. Während Eckart Bruchner, Regisseur, Filmdozent und langjähriger fsff-Juror, in einer Publikumsmeldung betonte, „Qualität und Strahlkraft des Festivals“ seien alleine „Matthias‘ jahrelanger Selbstausbeutung“ zu verdanken.

Von der Gründung einer GmbH bis zur verpflichtenden Kulturförderung durch Kommunen reichen die Ideen zur Rettung des fsff

Wie aber sollen die jährlichen Kosten von 370.000 Euro für Vorführrechte und Vorführer, Marketing, PR und Organisation in Zukunft aufgebracht werden? Nicht zu vergessen, das Gehalt für einen künstlerischen Leiter, an den Helwig spätestens in einem Jahr übergeben möchte und das er grob auf 50.000 bis 80.000 Euro schätzte. Diskutiert wurden eine Träger-GmbH, auch eine gemeinnützige, ein Freundeskreis mit jährlichem Mitgliedsbeitrag, ein verstärktes Sponsoring durch Privatleute und Gewerbetreibende, eine stärkere Unterstützung durch die Gesellschaft für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung – sowie der Wunsch, Kulturförderung dürfe nicht mehr zu den freiwilligen Leistungen von Städten und Kommunen zählen, sondern müsse verpflichtend sein und mindestens ein Prozent des Budgets betragen.

Lesen Sie dazu auch

Erst als der aus Moosburg an der Isar angereiste Landtagsabgeordnete Johannes Becher das Mikrofon und damit leidenschaftlich Wort ergriff, kam Bewegung in die Sache. Der Grünenpolitiker appellierte an die Anwesenden: „Das Festival ist ein Kulturjuwel mit bayernweiter Ausstrahlung. Es bedeutet nicht nur Arbeit und Verantwortung, sondern es ist auch eine großartige Erfahrung, so ein Festival zu leiten.“ Daraufhin erhoben sich einige Personen im Saal, darunter Grünen-Bezirksrätin Martina Neubauer sowie der Starnberger Carsten Zehm, der gemeinsam mit seiner Frau zu den Hauptsponsoren des fsff zählt.

Dieses Jahr ist entscheidend für die Zukunft des Fünf Seen Filmfestivals

Nun heißt es, Gespräche führen – auch mit weiteren möglichen Gesellschaftern, die rechtlich günstigste Organisationsform finden und auch die Politik an Bord halten. Christiane Falk, 3. Bürgermeisterin von Starnberg, hatte zuvor bereits bekräftigt, dass ihre Stadt durchaus in eine bestehende Gesellschaft einsteigen könnte. Matthias Helwig mahnte noch einmal: „Entweder wir finden binnen eines Jahres eine Lösung für die strukturellen Probleme des Filmfestivals oder es wird keins mehr geben.“