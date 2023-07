Fahrzeugrennen auf A96: Polizei sucht Zeugen

Zwei Pkw mit Schweizer Kennzeichen lieferten sich auf der Autobahn ein Rennen und gefährdeten Dritte.

In der Samstagnacht gegen 21:40 Uhr lieferten sich zwei Pkws zwischen den Anschlussstellen Inning und Germering-Süd ein Rennen. Beide in der Schweiz zugelassenen Fahrzeuge befuhren hierbei die A96 in Fahrtrichtung München. Mindestens eines der beiden Fahrzeuge überholte hierbei rechtswidrig über die Standspur und gefährdete Dritte. Gesucht wurden ein schwarzer Audi A8 sowie ein schwarzer 7er-BMW, welche bei Laim gestoppt und kontrolliert werden konnten. Bei denen auf Urlaubsfahrt befindlichen Fahrern, die zudem ihre Familien an Bord hatten, wurde die Identität festgestellt und Anzeige erstattet.

Verkehrsteilnehmer, die dieses Rennen beobachten konnten, werden gebeten sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck unter der Telefon 089/89118-0 zu melden. (AZ)