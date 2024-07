Hans Steinbichler zeigt beim Fünf Seen Filmfestival seine Werke

Neben dem bereits angekündigten Andreas Dresen kommen zwei weitere renommierte Filmschaffende als Ehrengäste zum diesjährigen Fünf Seen Filmfestival: der Münchner Regisseur Hans Steinbichler (6. bis 8. September) und der Wiener Kameramann Martin Gschlacht (7. und 8. September).

Das Festival widmet Hans Steinbichler seine allererste Werkschau, teilt das Festival mit. Der am Chiemsee aufgewachsene Regisseur studierte an der HFF München und feierte bereits mit seinem Abschlussfilm sein Kinodebüt und seinen Durchbruch: „Hierankl“ wurde mit dem Förderpreis Deutscher Film, dem Bayerischen Filmpreis und Grimme-Preisen für Buch und Regie ausgezeichnet. Beim Fünf Seen Filmfestival sind neben diesem Werk acht weitere Filme von Steinbichler zu sehen: „Winterreise“ (2006), „Autistic Disco“ (2007), „Die zweite Frau“ (2008), der Dokumentarfilm „Die halbe Wahrheit“ (2009) über Steinbichlers Vater und dessen sechs Geschwister, „Das Blaue vom Himmel“ (2010), „Landauer - der Präsident“ (2014), „Eine unerhörte Frau“ (2016) sowie Steinbichlers neue Arbeit „Ein ganzes Leben“ (2023), die Verfilmung des gleichnamigen Bestseller-Romans von Robert Seethaler. Hans Steinbichler wird alle Filme vom 6. bis 8. September persönlich präsentieren.

Hans Steinbichler besucht auch das Open Air Kino in Starnberg

Am 8. September wird Steinbichler außerdem am Filmgespräch am See teilnehmen: Er diskutiert mit Festivalleiter Matthias Helwig über die Frage „Brauchen Filmschaffende Filmfestivals?“. Das Gespräch findet um 14 Uhr in der Akademie für Politische Bildung in Tutzing statt. Schon vor dem Festival kommt Steinbichler am 18. August mit Hauptdarsteller August Zirner zur Vorstellung von „Ein ganzes Leben“ beim Open Air Kino Starnberg (26. Juli bis 18. August).

Der Ehrengast Martin Gschlacht ist Kameramann aus Österreich. Anfang des Jahres gewann er für seine Leistung bei „Des Teufels Bad“ (Regie: Veronika Franz und Severin Fiala) den Silbernen Bären bei der Berlinale, eine äußerst seltene Auszeichnung für einen Kameramann. Martin Gschlacht war für die Kameraarbeit bei rund 50 Filmen und Serien verantwortlich, zuletzt unter anderem bei der ARD-Produktion „Kafka“. Martin Gschlacht wird am 7. und 8. September zum Fünf Seen Filmfestival kommen, zu sehen sind „Revance“ (2008), „Women without men“ (2009) und „Des Teufels Bad“ (2024), der im November in den Kinos startet. (AZ)