"Lake of dreams", ein Musik- und Ballettfilm über Romantik am Wörthsee

Romantik am Wörthsee inszeniert der Komponist und Regisseur Axel Werner in seinem neuen Kunstprojekt "Lake of dreams". Hier ein Bild von den Dreharbeiten.

Plus Der Komponist und Regisseur Axel Werner inszeniert in „Lake of dreams“ eine romantische Kulisse. Der Film wird beim Fünf-Seen-Filmfestival gezeigt.

Von Maren Martell

Im Rahmen des Fünfseen-Filmfestivals wird am 17. August das neue Kunstprojekt „Lake of dreams“ von Komponist und Regisseur Axel Werner, erstmals in Deutschland auf großer Leinwand gezeigt. Der Musik-Tanz-Kunstfilm „Lake of dreams“ präsentiert sich dann gegen 21 Uhr auf großer Leinwand im Starnberger Open-Air-Kino des Fünfseen-Filmfestivals. Der dreiminütige Kurzfilm hat an diesem Abend schon einige Awards im Gepäck.

Als frisch gekürter Gewinner des „Europe Music Video Awards“ gewann das Kunstprojekt von Axel Werner auch bereits in den USA und in Indien einige Preise. Dazu kommen frische Lorbeeren aus Rom, Paris und Ottawa (Kanada). „Die positiven Publikumsreaktionen aus drei Kontinenten sind natürlich eine wunderbare Belohnung für das ganze Team und unser gemeinsames Schaffen“, sagt Axel Werner. Festivalveranstalter Matthias Hellwig zeigt bereits zum dritten Mal ein Werk Axel Werners in seinen alljährlichen Sommerprogramm – diesmal als Vorfilm zu „Adios buenos aires“.

