Maria Schrader kommt zum Fünf Seen Filmfestival

Zum 17. Mal findet im August das Fünf Seen Filmfestival in Starnberg und Umgebung statt. Ehrengast Maria Schrader präsentiert dabei mehrere Filme.

Die Regisseurin und Schauspielerin Maria Schrader kommt am 26. und 27. August als Ehrengast zum Fünf Seen Filmfestival. Die Veranstaltung findet vom 22. bis 30. August in Gauting, Starnberg, Schloss Seefeld und Weßling statt. Hier präsentiert Maria Schrader ihren Hollywood-Film "She Said", der Ende vergangenen Jahres in die Kinos kam. Der Film basiert auf dem Sachbuch der Journalistinnen Jodi Kantor und Megan Twohey von der New York Times, die durch ihren Enthüllungsartikel die Verbrechen von Harvey Weinstein an die Öffentlichkeit brachten und die MeToo-Bewegung auslösten. In den Hauptrollen spielen Carey Mulligan und Zoe Kazan (26. August, 20 Uhr, Schlossberghalle Starnberg).

Außerdem präsentiert Maria Schrader laut Mitteilung persönlich zwei weitere Filme: In "Vor der Morgenröte" porträtiert sie Stefan Zweig in seinen letzten Lebensjahren von 1936 bis 1942 im brasilianischen und US-amerikanischen Exil. Der episodische Film mit Hauptdarsteller Josef Hader gewann den Publikumspreis des Europäischen Filmpreises und zahlreiche weitere Auszeichnungen (27. August, 11.30 Uhr, Kino Breitwand Gauting). "Ich bin dein Mensch" erhielt 2021 gleich vier Deutsche Filmpreise, unter anderem für die beste Regie und als bester Film. In der Tragikomödie testet die Wissenschaftlerin Alma (Maren Eggert) einen ganz auf ihre Bedürfnisse abgestimmten KI-Roboter (Dan Stevens) als Lebensgefährten (Sonntag, 27. August, 17.15 Uhr, Kino Schloss Seefeld).

Die Frage beim Filmgespräch: Hat Film ein Geschlecht?

Ferner nimmt Maria Schrader am traditionsreichen Filmggespräch am See teil. Sie diskutiert mit Regisseurin Julia von Heinz (Ich bin dann mal weg, Und morgen die ganze Welt) und Moderatorin Sylvia Griss (BR) über die Frage: Hat Film ein Geschlecht? (Sonntag, 27. August, 14 Uhr, Politische Akademie Tutzing, Eintritt frei, eine Anmeldung ist erforderlich).

Der Ticketvorverkauf für alle Vorstellungen mit Maria Schrader hat begonnen.

1999 erhielt Maria Schrader den Silbernen Bären

Maria Schrader ist seit langem eine der renommiertesten Schauspielerinnen Deutschlands. Sie arbeitete mit Regisseurinnen und Regisseuren wie Margarethe von Trotta, Doris Dörrie, Hans W. Geissendörfer, Peter Greenaway und Agnieszka Holland. 1999 erhielt sie auf der Berlinale den Silbernen Bären als beste Darstellerin in "Aimée & Jaguar" von Max Färberböck. Zuletzt spielte sie in der Serie "Deutschland 83/86/89" (2015-2020). 2005 führte sie Regie bei "Liebesleben", der Verfilmung des gleichnamigen Romans von Zeruya Shalev. 2015 folgte "Vor der Morgenröte". International berühmt wurde sie 2020 als Regisseurin der weltweit erfolgreichen Mini-Serie "Unorthodox", mit der sie den Emmy Award für die beste Regie gewann. Es folgten der vielfach ausgezeichnete Kinofilm "Ich bin dein Mensch" (2021) und "She Said" (2022). (AZ)

