Mutmaßlichen Drogenhändler aus Starnberg festgenommen

Im Herbst 2022 gerät ein Starnberger in den Fokus der Kriminalpolizei. Jetzt klicken bei dem 21-jährigen mutmaßlichen Drogenhändler und zwei weiteren Männern die Handschellen.

In Starnberg nimmt die Kriminalpolizei einen mutmaßlichen Drogenhändler fest. Ermittlungen der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck führten nach Angaben des Polizeipräsidiums Anfang dieser Woche zu mehreren Festnahmen im Rauschgiftmilieu.

Im Herbst des vergangenen Jahres geriet ein Starnberger das erste Mal in den Fokus der Ermittler. Laut einer anonymen Mitteilung soll der 21-Jährige in großem Stil Handel mit Betäubungsmitteln wie Kokain und Marihuana betrieben haben, teilt das Präsidium mit.

Dieser Anfangsverdacht habe sich im Frühjahr 2023 erhärtet, als der junge Mann nach einem Drogengeschäft im Bereich Garmisch-Partenkirchen als Verkäufer benannt wurde. Es folgten umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck. Neben dem oben genannten Hauptverdächtigen wurde auch gegen einen 20-Jährigen aus Berg und zwei 19-Jährige aus Starnberg sowie aus Neuried bei München als Mittäter ermittelt.

Die Polizei findet Kokain, Marihuana, Ecstasy und andere Drogen

Am Montag, (7. August) wurden laut Polizeibericht bei den vier Tatverdächtigen Durchsuchungsbeschlüsse vollzogen. Hierbei wurden beim 21-jährigen Haupttäter Betäubungsmittel in Form von Kokain, Marihuana, Amphetamin, Ecstasy-Tabletten sowie Ketamin aufgefunden. Zudem wurden eine Feinwaage, für Drogen typisches Verpackungsmaterial, Bargeld in Höhe eins mittleren fünfstelligen Eurobetrages sowie drei hochwertige Uhren beschlagnahmt.

Bei einem der 19-jährigen Beschuldigten wurden nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord unter anderem Marihuana und Ecstasy-Tabletten aufgefunden. Der 20-jährige Tatverdächtige hatte Kokain, Marihuana, Bargeld und ein Einhandmesser in seinem Besitz. Die genannten Rauschmittel und Gegenstände wurden beschlagnahmt.

Der Starnberger sitzt jetzt in Untersuchungshaft

Der 21-Jährige und der 20-jährige Beschuldigte wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft München II einem Haftrichter vorgestellt. Im Anschluss wurde der 21-jährige Starnberger in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Der Haftbefehl gegen den 20-Jährigen aus Berg wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. (AZ)