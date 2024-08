Schwimmendes Kino zum Auftakt des FSFF 2024

Auch wenn das Fünf Seen Filmfestival unsicheren Zeiten entgegensteuert, fand vor wenigen Tagen, zum Auftakt des 18. FSFF, die schon legendäre Dampferfahrt auf dem Starnberger See statt. Das Wetter hätte durchaus sommerlicher sein können, aber zumindest hatte der Regen am Abend ausgesetzt, sodass der Sektempfang an Land schon einmal auf die anschließende, rund dreistündige Fahrt auf dem See einstimmen konnte.

Ein gut gelaunter Matthias Helwig begrüßt die Gäste an Bord des Katamarans Starnberg. Foto: Frauke Vangierdegom

An Bord des Katamarans Starnberg begrüßte Festivalleiter Matthias Helwig die Gäste, unter denen auch die Gewinner des Ammersee-Kurier-Gewinnspiels, Ina und Florian Herdener waren. Ihre Namen reihten sich damit ein in die Liste illustrer Namen wie die des Schauspielers Rainer Bock, der Schauspielerin Johanna Bittenbinder, des Regisseurs Hans Steinbichler, der Kabarettisten Heinz-Josef Braun und André Hartmann, des Leiters des Filmfests München, Christoph Gröner und der Co-Leiterin Julia Weigl sowie Ursula Münch, Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing.

Spätestens beim Buster-Keaton-Stummfilm waren an Bord alle Blicke in Richtung Leinwand gerichtet. Foto: Frauke Vangierdegom

Durch den Abend mit Filmquiz, Filmtrailern und dem Buster-Keaton-Stummfilm „Sherlock jr.“ führte neben Matthias Helwig selbst auch Moderatorin Tanja Weber. “Sherlock jr.“ ist der kürzeste Langfilm Keatons und gilt als ein Höhepunkt im künstlerischen Schaffen des amerikanischen Schauspielers, Komikers und Filmregisseurs. An Bord des Katamarans begleitete der Künstler Bernhard Zink den Stummfilm am Piano.