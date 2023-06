Starnberger Wirtschaftspreis: Es geht um die Gesundheit

Im Landkreis Starnberg wird wieder ein Wirtschaftspreis verliehen. In diesem Jahr hat die Jury die Gesundheit der Mitarbeitenden im Blick.

Die Corona-Pandemie ist in den Hintergrund gerückt, man möchte meinen, dass es nun bergauf geht und Fehlzeiten von Arbeitnehmern zurückgehen. Doch weit gefehlt: Nicht nur Erkältungskrankheiten stiegen 2022 auf ein Rekordniveau, auch Muskel-Skelett-Erkrankungen sowie psychische Probleme haben enorm zugenommen. Auch wird die Belegschaft im Durchschnitt älter, das macht sie zusätzlich anfälliger. Das ist die Kulisse für den diesjährigen Wirtschaftspreis Landkreis Starnberg. Vorschläge dafür können bis 21. Juni gemacht werden. Die Preisverleihung ist für 23. November geplant.

Was kann ein Arbeitgeber tun, um positiven Einfluss zu nehmen? „Ein Obstkorb und den Arbeitsplatz ergonomisch gestalten, ist prima, reicht aber häufig nicht“, findet die Leiterin der Wirtschaftsförderung, Annette von Nordeck, die für den Wirtschaftspreis auf der Suche ist nach Unternehmen, die sich im Landkreis Starnberg mit guten Ideen und professionellen Konzepten für das Wohl ihrer Belegschaft engagieren.

Die Digitalisierung der Arbeitswelt hat auch negative Folgen

Ob regelmäßige Check-up-Untersuchungen, Yoga im Büro, Mitgliedschaften in Fitnessstudios oder Ausstattung im Homeoffice, bei physischer Gesundheit lassen sich Maßnahmen scheinbar leichter finden. Psychische Erkrankungen sind nach wie vor eher unsichtbar: Hier heiße es sensibel sein, gut kommunizieren und Vertrauen schaffen, um den Beschäftigten eine gute und individuell passende Work-Life-Balance zu ermöglichen.

Die Pandemiejahre haben Digitalisierung im Arbeitsleben enorm vorangebracht – mit positiven wie negativen Folgen: Arbeiten wird schnelllebiger, das bedeutet auch mehr Stress. Homeoffice-Tage mit Online-Meetings sind heute weitverbreitet. Das spart Kosten, lange Arbeitswege und Geschäftsreisen. "Doch wer ganze Arbeitstage ausschließlich vor Bildschirmen verbringt und stundenlang in Teams-Calls hängt, kann direkt Termine beim Orthopäden und Augenarzt vereinbaren", heißt es in einer Mitteilung der Gesellschaft für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung im Landkreis Starnberg (gwt). Trotz vieler Teilzeitangebote sei die Arbeitsleistung insgesamt in vielen Familien gestiegen: Im Gegensatz zum Alleinverdiener-Modell von früher seien heute in der Regel beide berufstätig. Annette von Nordeck sieht hier eine Verbindung zum Wirtschaftspreis im vergangenen Jahr, als es um die Förderung von Frauen in Führungspositionen ging: „Wenn beide Partner beruflich erfolgreich sein wollen, muss das gesamte System Familie neu organisiert werden, das geht weit über die reine Betreuung kleiner Kinder hinaus.“

Die Finalisten für den Wirtschaftspreis werden von einer neunköpfigen Jury besucht

Bis zum 21. Juni können Unternehmen im Landkreis Starnberg vorgeschlagen werden, die Finalisten werden dann von der neunköpfigen Jury persönlich besucht. „Um den unterschiedlichen Möglichkeiten der Firmen Rechnung zu tragen, werden auch in diesem Jahr drei Preise vergeben, die sich nach der Anzahl der Mitarbeiter richten“, ergänzt gwt-Chef Christoph Winkelkötter. (AZ)

Lesen Sie dazu auch