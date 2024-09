Vermisster 47-Jähriger tot am Ufer eines Badesees gefunden

Ein seit dem 4. September als vermisst gemeldeter 47-Jähriger aus dem Landkreis Starnberg wurde am Freitagnachmittag tot am Ufer eines Gilchinger Badesees aufgefunden. Wie bereits in der Vermisstenmeldung der Polizeiinspektion Gauting berichtet wurde, hielt sich der Mann am Tag des Verschwindens am „Jais-Weiher“ auf und wurde dort laut Zeugenaussagen noch auf dem See gesehen.

In den bis zum Freitag andauernden Suchmaßnahmen, an der die Polizei, die Feuerwehr und die Wasserwacht beteiligt waren, wurden mittels Sonar, Drohnen und Wärmebildkameras der See und der Uferbereich abgesucht. Zudem waren auch Taucher eingesetzt. Derzeit liegen laut Mitteilung des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord keine Hinweise auf eine Straftat vor. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen zur Todesursache übernommen.(AZ)