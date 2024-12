Wirtschaftspreis: Kreis Starnberg zeichnet gelungene Firmenübergaben aus

Beste Stimmung herrschte bei der Verleihung des Wirtschaftspreises des Landkreises Starnberg mit 150 Gästen im Marstall am See in Berg. Das Thema 2024: „Ich bin dann mal weg … Wie Unternehmen ihre Nachfolge erfolgreich gestalten“. Um den zwölf Finalisten gerecht zu werden, unterschied die Jury zwischen familieninterner und -externer Übergabe. In der ersten Kategorie machte die Gebrüder Klarwein GmbH aus Weßling das Rennen, bei der externen Nachfolge konnte die Starnberger Estate5 AG den Preis abräumen. Die Übergabe nahm Landrat Stefan Frey vor.

Seit 111 Jahren ist das Unternehmen Klarwein im Bereich Rohstoffgewinnung, Recycling und intelligente Entsorgungslösungen tätig. „Was mich besonders beeindruckt hat, ist die außergewöhnliche Harmonie, mit der der Übergabeprozess gestaltet wurde. Über viele Jahre hinweg hat Karl Hein Klarwein seine drei Kinder nicht nur in den Betrieb eingeführt, sondern ihnen die Werte und Visionen vermittelt, die das Unternehmen ausmachen“, erklärt Annette von Nordeck, Leiterin der Gesellschaft für Wirtschaft und Tourismusentwicklung im Landkreis Starnberg (gwt). Sie saß auch in der Jury.

Tochter ist Ingenieurin und gründet Umweltabteilung bei Weßlinger Familienbetrieb

Sowohl die beiden Söhne als auch die Tochter der Klarweins sind mit dem Betrieb aufgewachsen und haben schon in der Schulzeit mitgearbeitet. Vor allem die unterschiedlichen Berufsausbildungen und Abschlüsse als Kfz-Technik-Meister, Bauingenieur und Umweltingenieurin haben neue Akzente gesetzt und die Firma weiterentwickelt. Mit dem Einstieg der Tochter Karin und ihrem Studienabschluss als Umweltingenieurin wurde beispielsweise eine eigene Umweltabteilung gegründet. Diese habe das Thema Nachhaltigkeit noch einmal deutlicher im Unternehmen verankert, heißt es in der Begründung. Dank Sohn Andreas sei Klarwein GmbH nun ein Ausbildungsbetrieb: „Dadurch können wir dem Fachkräftemangel entgegenwirken“, freut sich Vater Karl Heinz Klarwein. Auch die Recyclingmethoden konnten durch die technische Ausbildung der Söhne verbessert werden. „Ein echtes Vorzeigeunternehmen zur ortsnahen Rohstoffgewinnung“, findet auch Annette von Nordeck.

Icon Vergrößern Christoph Winkelkötter, gwt-Geschäftsführer, gratulierte Angela Hartmann und Felix Meinhold ebenso wie Annette von Nordeck von gwt. Foto: Nila Thiel Icon Schließen Schließen Christoph Winkelkötter, gwt-Geschäftsführer, gratulierte Angela Hartmann und Felix Meinhold ebenso wie Annette von Nordeck von gwt. Foto: Nila Thiel

In der Kategorie externe Übergabe ging der Preis an die Estate5 AG in Starnberg, ein Unternehmen, das Immobilien sowohl verwaltet als auch vermietet und verkauft. „Vorausschauende Planung, klare Kommunikation und die Einbindung aller relevanten Partner – das ist uns hier besonders positiv aufgefallen“, berichtet gwt-Geschäftsführer Christoph Winkelkötter. Auch hier ging es darum, den Spagat zwischen Stabilität und frischem Wind zu meistern. Dafür hat die damalige Vorständin Angela Hartmann einen externen Dienstleister beauftragt, die Übergabe zu organisieren. Dieser bewertete das Unternehmen und suchte einen passenden Käufer. Die Wahl fiel auf den Diplom-Betriebswirt Felix Meinhold, der – laut gwt-Pressemmittleiung – mit Fachkompetenz, Digitalisierung-Knowhow und viel Erfahrung im Bereich Nachhaltigkeit punkten konnte und dafür extra aus Dubai zurückgekehrt sei. Teile des Aufsichtsrates wurden neu besetzt und Einstellungskriterien wie Arbeitsweisen im Team wurden überarbeitet. „Hier ist es gelungen, Bewährtes zu bewahren und gleichzeitig neue Impulse zu setzen“, ist sich Winkelkötter sicher.