BrotZeit&Spiele ziehen vorübergehend nach Pöcking

Diesen Herbst erwartet das Publikum ein abwechslungsreiches Programm. Die Starnberger Schlosshalle stehtaufgrund des Umbaus erst im kommenden Jahr wieder als Veranstaltungsort zur Verfügung.

Kabarett vom Allerfeinsten, zu Musik gewordenes Wellenrauschen sowie einfühlsamer Blues und rasanter Boogie-Woogie stehen in diesem Herbst auf dem Programm von BrotZeit&Spiele in Pöcking. Da die Starnberger Schlossberghalle noch weiter umgebaut wird, ist Veranstalter Wolfgang Ramadan vorübergehend ins beliebte Pöckinger beccult umgezogen. Die Fans können dort ausgesuchte Konzert- und Kabarettabende erleben, mit namhaften und preisgekrönten Künstler uns Künstlerinnen, deren Vorstellungen in München und andernorts stets ausgebucht sind.

Auftakt ist am Samstag, 10. September, mit dem selbst ernannten „Staatskabarettist auf Lebenszeit" Han‘ s Klaffl und seinem Programm „Nachschlag - Eh ich es vergesse…“. Klaffl, (Musik-) Lehrer aus Leidenschaft, geht in seinen Soloprogrammen über Lehrer, Schüler und Eltern den weitverbreiteten Klischees über die Zukunft der Pädagogen auf den Grund.

Blues & Boogie-Woogie

Am 16. Oktober spielt Quadro Nuevo. Das kultige Akustik-Quartett mit seinem unverwechselbar jazzigem Musikstil aus Tango, Valse Musette, orientalischen Grooves und neapolitanischen Gassenhauern präsentiert sein Programm „Mare“ mit seinen betörenden Klangfarben eines unbekannten Paradieses.

Am 24. November steht die unverwechselbare Franziska Wanninger auf der Bühne. In ihrem Programm „Für mich soll´s rote Rosen hageln“ staunt die Kabarettistin darüber, was das Leben so alles für sie bereithält. Zum Abschluss können sich die Fans am 10. Dezember auf Axel Zwingenberger und seinen unnachahmlichen Blues & Boogie-Woogie freuen. Wenn der Hamburger Boogie Woogie-Magier sich an den Flügel setzt, rasen die Finger nur so über die Tastatur, können aber auch einfühlsamen, berührenden Blues spielen. Einzelkarten können im Vorverkauf erworben werden, Informationen unter www.kartenengl.de.

Da in der Schlossberghalle in Starnberg im Herbst noch kein Spielbetrieb möglich ist, bittet Wolfgang Ramadan um Verständnis, dass Abonnenten im beccult andere Plätze erhalten.

Lesen Sie dazu auch

Noch kein Spielbetrieb in der Schlossberghalle Starnberg

Grund dafür sei, dass der genehmigte Saalplan in Pöcking sich vom Saalplan in Starnberg unterscheidet. Im Abo Starnberg 2023 erhalte aber jeder Abonnent erneut seine angestammten Plätze. Zudem könne im kommenden Jahr bei der Buchung zwischen beccult und Schlossberghalle gewählt werden. „Wir freuen uns, dass bei uns Abos für das Jahr 2023 schon ab diesen Oktober erhältlich sind. Alle Künstlerinnen und Künstler hierfür sind bereits gebucht und können es kaum erwarten, auch im neuen Jahr für unser Publikum spielen zu dürfen“, betont Ramadan.

„Nach mehr als zweieinhalb Jahren des Ausnahmezustands können wir unserem Publikum endlich wieder das beliebte BrotZeit&Spiele-Abo präsentieren. Bei der Planung ist es gelungen, das Abo-Angebot den vielen Anregungen und Wünschen unserer Fans anzupassen.“ (AK)