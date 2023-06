"Kunst kaufen aus Künstlerhand" – Kunstforum am Schloss Höhenried

Zwei Tage lang steht das Schloss Höhenried am Starnberger See ganz im Zeichen der angewandten und bildenden Kunst. Die "Kreartiv"-Messe lädt zum Besuch.

Schloss Höhenried am Starnberger See wird an Pfingsten wieder zum Treffpunkt für Kunstfreunde. Unter dem Motto "Kunst kaufen aus Künstlerhand" präsentieren etwa 65 Ausstellerinnen und Aussteller angewandte und bildende Kunst.

Holz-, Textil-, Glas-, Papier- und Metallkunst, Schmuck, Keramik, Porzellan, Leder, Skulpturen, Objekte, Malerei und Fotokunst erwarten die Besucherinnen und Besucher der "Kreartiv"-Messe. In der galerieähnlichen Ausstellung mit Messecharakter wird informiert, anprobiert, vorgeführt und eingekauft. "Im Mittelpunkt steht das Unikat", heißt es in der Pressemitteilung zur Messe.

Zweimal jährlich, nun bereits zum 31. mal lädt "Kreartiv", das Forum für zeitgenössische Kunst und Handwerk zu diesem Highlight für Kunstliebhaber.

"Die Besucherinnen und Besucher schätzen den direkten Kontakt mit den Kunstschaffenden ebenso wie den attraktiven Mix aus Stammausstellenden und vielen neuen Kunstschaffenden, die vom guten Ruf der Messe zur Teilnahme angelockt werden", beschreiben die Organisatoren das Forum.

Einige Künstlerinnen und Künstler führen ihre Arbeiten vor

Der Rundgang beginnt im Schlosspark mit Kunst in Natur und Garten, führt durch romantische Arkadengänge und Turmzimmer zu den edlen Ausstellungsräumen im Schloss. Hier trifft ein besonders kunstinteressiertes Publikum auf Künstlerinnen und Künstler mit einem hohen Maß an handwerklichem Können und künstlerischer Eigenständigkeit.

Direktverkauf schafft Transparenz über die Herstellungswege, fairer Handel wird konsequent umgesetzt, Alternativen zum Massenkonsum werden aufgezeigt, Gestaltungsspielräume entstehen, wachsen, und regen zur aktiven Teilnahme an.

Die besondere Lebendigkeit erhält die Messe durch die Vorführungen einiger Künstlerinnen und Künstler: Bertold Schang drechselt Holzstifte, der Geologe Johann Wierer arbeitet an der Steinschleifmaschine, Anneliese Wöhrmann führt Scherenschnitt vor, und die Modistin Margreth Bilger arbeitet an Strohhüten.

Viele Kunstschaffende kommen aus der Region

Die Ausstellerinnen und Aussteller kommen aus der Region sowie dem gesamten Bundesgebiet und Österreich.

Aus der Region dabei sind: die Goldschmiede Konstanze Kohlschovsky aus Tutzing und ClaudiaThomsen aus Pentenried, Oliver Kugel mit Kettensägekunst aus Penzberg, die Textilkünstlerin Monika Rehnert-Rex und Gerlinde Lang mit Schwemmholz-Objekten aus Dießen, der Drechsler Wolfgang Soglowek aus Wessobrunn, die Künstlergemeinschaft Dana Wagner und Horst Breitenherdt mit Malerei und Skulpturen aus Assling sowie die Malerin Christina Etschel aus Herrsching. "So entsteht eine spezielle Atmosphäre, die Besucherinnen und Besucher und die Kunstschaffenden gleichermaßen begeistert", heißt es in der Pressemitteilung.

Geöffnet ist die Künstlermesse am Schloss Höhenried am Starnberger See an Pfingsten, Samstag, 27., und Sonntag, 28. Mai, jeweils von 10 bis 18 Uhr. (AZ)