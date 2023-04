Stegen

Am Ostersonntag heißt es auf dem Ammersee wieder "Leinen los"

Noch liegen die Schiffe in der Stegener Werft. Am Ostersonntag beginnt traditionell die Schifffahrtssaison auf dem Ammersee.

Plus Die Schifffahrtssaison 2023 auf dem Ammersee beginnt am Ostersonntag. Ein Besuch in der Stegener Werft gibt interessante Einblicke.

Am Ostersonntag ist es wieder so weit, und die Schifffahrtssaison auf dem Ammersee beginnt. Das hat – sieht man einmal von der Corona-Zeit ab – schon lange Tradition. Bevor die beiden Schaufelraddampfer "Diessen", die " Herrsching" und die beiden Motorschiffe Augsburg und die Utting ihre ersten Fahrgäste an Bord nehmen, herrscht in der Werft in Stegen Hochbetrieb. Unsere Redaktion hat sich dort einmal umgesehen.

Keine Handbreit Wasser unter dem Kiel hatte der Schaufelraddampfer Diessen, als der Ammersee Kurier vor ein paar Tagen eine Gruppe Interessierte begleitete, die über die Volkshochschule Ammersee West eine Werftführung in Stegen gebucht hatten. Denn das 1908 gebaute und 2006 generalsanierte Ausflugsschiff liegt zur TÜV-Abnahme im Trockendock. Alle fünf Jahre müssten die Schiffe zum TÜV, erläutert Florian Schmid. Er ist der Betriebsleiter in der Stegener Werft, die zur Bayerischen Seenschifffahrt GmbH mit Sitz am Königssee gehört.

