"Ammersee und Dosenbier" mit Micky Beisenherz in Stegen

Der Podcaster und Journalist Micky Beisenherz ist zu Gast bei Hans Sigl in der Alten Brauerei in Stegen und im Livestream.

Der Abend sorgte gleich zu Beginn für Heiterkeit. Der rote Vorhang hakte etwas und das Publikum verfolgte die ersten Dialoge der beiden Protagonisten auf der Bühne ohne Sicht. In der mittlerweile sehr erfolgreich angenommenen Groundlift-Talkreihe "Sigl live" hatte Bergdoktor-Darsteller Hans Sigl diesmal den Podcaster und Journalisten Micky Beisenherz zu Gast in den Groundlift Studios in der Alten Brauerei Stegen.

Mit den Worten „Zwei Narzissten unterhalten sich auf der Bühne und lassen sich beklatschen“, eröffnete Talkmaster Sigl schließlich die Runde, die gestreamt live im Internet verfolgt werden konnte. Und Beisenherz stimmte prompt zu: „Warum soll man sich auch irgendwo anders treffen, das ist doch schön so“. Und „schön so“ wurde auch der Abend. Gut zwei Stunden – mit kleiner Pause – konnten die Zuhörerinnen und Zuhörer im Saal viel erfahren über Beisenherz selbst, über die aktuelle Seelenlage der Deutschen, über die Politik im In- und Ausland und die Arbeit der Medien – alles gespickt mit vielen Wortspitzen und Anekdoten.

"Wir erleben gerade eine Kaskade von Irrsinn"

An Schlagfertigkeit und Spontanität mangelte es beiden nicht. Sowohl Hans Sigl als auch Micky Beisenherz war anzumerken, dass ihnen der Abend und die heimelige Wohnzimmer-Atmosphäre bei einem Glas Bier und Kerzenschein auf der Bühne viel Spaß bereitete. „Ich fühl’ mich hier etwas wie beim BR-Stammtisch“, witzelte so auch Beisenherz. Das Motto hatte Moderator Sigl vorgegeben. „ Ammersee und Dosenbier“.

Doch letztlich ging es weniger um den Gerstensaft und die schöne Umgebung im Fünfseenland. Beisenherz erläutert mit viel Witz zunächst seine Wikipedia-Biografie, die Sigl im Schnelldurchlauf vorlas. Des Weiteren parlierten beide über die Landes- und Bundespolitik, aber auch über aktuelle Weltenlage – von Aiwanger bis Wagenknecht, von Glaubenskrieg bis Nahost. „Wir erleben ja gerade eine Kaskade von Irrsinn.“ Und Beisenherz lieferte wortreich viel Hintergründiges. Aber auch seine Jugend im Vier-Generationen-Haushalt im Ruhrpott, seine faszinierende Fähigkeit, Stimmen Prominenter zu parodieren, seinen Weg vom Dschungelcamp-Gag-Autor in den seriösen Journalismus, seine Ehe- und Ex-Frauen und seine acht Jahre alte Tochter wurden „durchdekliniert“.

Weitere "Sigl live"-Formate sollen bis Jahresende folgen

So erfuhr das Publikum live am Ammersee und an den Bildschirmen im Internet, wie Beisenherz schon als kleiner Junge erste Schritte in den Journalismus unternahm, als er mit dem Mikrofon „bewaffnet“ in seinem Heimatdorf den örtlichen Pastor befragte, ob er einen verurteilten Mörder bei sich aufnehmen würde oder warum er selbst so gerne Rollkragen-Pullis trägt. Auch wie sich Journalismus und Politik in Zeiten von Twitter beziehungsweise X und Handy-Fotos rasant ändert.

Da wurden Fragen beantwortet, welchen Einfluss die sozialen Medien und Netzwerke auf die Berichterstattung aber auch auf das politische Handeln haben und woher bei vielen Deutschen das dumpfe Gefühl der ständigen Bevormundung kommt. Auch der Blick zurück fehlte nicht: „Wie haben es sich damals Strauß und Wehner gegeben, das war doch alles andere als ein Festival der Achtsamkeit.“ Ein überaus unterhaltsamer Abend, der alles andere als oberflächlich war. Das Publikum goutierte die Talkrunde mit viel Applaus. Noch bis Jahresende plant Hans Sigl Fortsetzungen. Welche Gäste dann auf die Bühne ins Groundlift am Ammersee kommen, wurde aber bislang nicht verraten.