"Benefiz am See" in Stegen bringt eine hohe Spendensumme

Bei einer Benefizveranstaltung in Stegen kommen 21.137 Euro zusammen. Jetzt wurde das Geld an die Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München übergeben.

Inmitten der vorweihnachtlichen Hektik fand am zweiten Advent „Benefiz am See" auf dem Freizeitgelände in Stegen statt. Die vier Veranstalter Thomas Engelmann, Anna Heimerer-Kasprowicz, Julia Dreher und Katharina Meusel ließen nicht nur den Zauber der Weihnachtszeit spürbar werden, sondern konnten auch einen Spendenbetrag von 21.137 Euro erzielen, der jetzt der Stiftung Ambulantes Kinderhospiz in München übergeben wurde.

Trotz des Tauwetters und der matschigen Bedingungen war die Stimmung bei der Veranstaltung bezaubernd und die Atmosphäre voller Herzlichkeit, heißt es in einer Mitteilung. Inmitten festlicher Dekoration und weihnachtlicher Klänge versammelten sich die Menschen nicht nur, um zu feiern, sondern trugen auch die Spende für die Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München zusammen. Die Spenden und der Erlös der Tombola, für die zahlreiche Geschäfte und Unternehmen Preise gaben, werden es der Stiftung ermöglichen, drei Familien mit schwerstkranken Kindern ein ganzes Jahr lang zu betreuen. (AZ)