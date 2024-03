Celloquartett "CelloNation" tritt im Groundlift in Stegen auf

"Classic meets Pop" heißt es im Groundlift in Stegen. Das Celloquartett "CelloNation" verspricht ein immersives Sounderlebnis.

„Classic meets Pop“ heißt es am Samstag, 16. März, im Groundlift in der Alten Brauerei Stegen. Dann präsentiert das Celloquartett „CelloNation“ ein immersives Sounderlebnis und zeigt seine große Bandbreite an genreübergreifenden und gleichsam mitreißenden Konzertprogrammen. Ausgebildet zu international erfolgreichen klassischen Musiker:innen präsentieren die Cellist:innen seit einigen Jahren stilsicher die vielseitigsten Klänge und Stile und beweisen zugleich, dass sich das multinationale Ensemble immer wieder neu erfinden kann.

Bei dem Konzert „Classic meets Pop“ finden sich demnach klassische Werke von Bach, Pachelbel, Mercadante, Mascagni, Piazolla und vielen mehr in effektvoll durchdachten Arrangements neben Musik aus beinahe 70 Jahren Filmgeschichte wie „Pink Panther“, „Moon river“, „Over the Rainbow“, „Game of Thrones“ und ikonischen Pop- und Rocksongs wie „Every breath you take“ von Police, „Viva la vida“ von Coldplay, „Nothing else matters“ von Metallica u.a. im neuen Klang von vier Celli. Und das Ganze in einzigartigem dreidimensionalen Sound, der das Publikum in der Alten Brauerei in eine regelrechte Klangwolke umhüllt.

„CelloNation“ ist ein Zusammenschluss hochkarätiger Cellistinnen und Cellisten aus München und Umgebung. Das ursprüngliche Celloquartett, damals noch unter dem Namen „Arcis Cello Quartett“ bekannt, wurde im April 2012 gegründet und ging aus einer studentischen Initiative hervor. Die vier Musiker:innen bedienen ein umfangreiches Repertoire aus Klassik, Oper, Jazz, Chartbreakern und Filmmusik.

Karten für das Konzert am Samstag, 16. März, ab 20 Uhr, gibt es unter www.groundlift.de/events. Einlass in die Alte Brauerei Stegen in der Landsberger Straße 57 in Inning ist bereits ab 19 Uhr. (AZ)