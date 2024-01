Das ist 2024 in den Groundlift Studios in Stegen geboten

Martina Schwarzmann, Hans Sigl, Martin Kälberer und andere geben sich in den Groundlift Studios in der Alten Brauerei in Stegen die Klinke in die Hand. Das ist 2024 alles geboten.

Konzerte, Kabarett, Satire-Talk und Party. Namhafte Künstler, die sonst nur auf den Bühnen der großen Metropolen zu erleben sind, sind im Neuen Jahr am Ammersee zu erleben. Der Programmkalender der kultigen Groundlift Studios in der Alten Brauerei Stegen ist schon gut gefüllt. Einige Events sind bereits ausverkauft. „Auch das letzte Vierteljahr 2023 verlief ausgezeichnet, mit teils ausverkauften Veranstaltungen und sehr positiver Publikumsresonanz“, freut sich Studioleiter Daniel Betz.

Mit einem Rockfasching startet das Groundlift am 11. Februar. Dann rockt wieder die beliebte Groundlift Band. Motto sind die 70er, 80er- und 90er-Jahre. Verkleidungen sind herzlich willkommen! Am 13. Februar ist Martina Schwarzmann mit ihrem Programm „Ganz einfach“ auf der Groundlift-Bühne zu erleben. Der Kabarett-Abend mit der wohl erfolgreichsten Kabarettistin in Bayern ist bereits ausverkauft. Am 16. Februar präsentiert die erfolgreiche Singer-Songwriterin Vera Klima ihre neue EP „Angekommen“ am Ammersee. Unterwegs sein war eigentlich schon immer das zentrale Thema von Vera Klima, daher lässt der Titel ihres neuen Albums aufhorchen.

Im Februar kommen im Groundlift in Stegen Tanzfreunde auf ihre Kosten

Das Tanzbein kann erneut am 18. Februar im Groundlift geschwungen werden. Nach dem großen Erfolg im vergangenen Herbst spielt das Ulmer City Swingtett erneut klassische Tanzmusik auf. Zu Klängen von Glenn Miller, den Blues Brothers oder Chuck Berry sowie berühmter Filmmelodien können die Standardtänze Cha-Cha, Rumba, Tango, Jive, Walzer, Foxtrott, Lindy Hop und vieles mehr getanzt werden. Ein ganzbesonderes Konzert mit immersivem Audio steht am 23. Febuar auf dem Programm. Der Pianist und Komponist Ralf Schnell steht für moderne, avantardistische Klaviermusik. Mit „For Bonita Marcus“ erwartet das Publikum ein kontinuierlicher Strom von Klängen, von Anfang bis Ende ohne Unterbrechungen. Grundsoliden Orgelfunk gepaart mit spannenden Impro-Reisen durch die Musikgeschichte präsentiert am 29. Februar Schwaiger's Hammond Club, ein frisches Vintage-Groove-Orgel-Trio.

Der März startet mit einer Multimedia-Show. Thomas Gottschalk kennt wohl jeder, aber der Mann hinter den Kulissen war Holm Dressler. Mehr als fünf Jahrzehnte gestaltete der Fernsehproduzent und Regisseur die beliebtesten Unterhaltungsshows im deutschen Fernsehen: „Wetten, dass?“, „Auf los geht's los!“, „Verstehen Sie Spaß?“, „Na, sowas“ oder „Rudis Urlaubsshow“. Am 8. März präsentiert Dressler dem Publikum die Highlights seines Fernsehschaffens. Am 9. März steht der niederbayerische Oberpfälzer Mathias Kellner auf der Groundlift-Bühne. Der wohl bekannteste Liedermacher Bayerns präsentiert dann sein Programm „Ernsthaft?“. Bergdoktor-Darsteller Hans Sigl hat am 10. März wieder einen Gast auf der Groundlift-Bühne zum Satire-Talk live.

Jasmin Bayer lädt auf eine musikalische Reise "Von Berlin bis Broadway" ein

Mit ihrem Musikprogramm „Von Berlin bis Broadway“ lädt die deutsche Jazzsängerin, Komponistin und Songtexterin Jasmin Bayer mit ihrer Band am 15. März auf eine unterhaltsame musikalische Reise ein. Classic meets Pop heißt es am 16. März. Dann finden sich mit immersivem Audio klassische Werke von Bach, Pachelbel, Mercadante, Piazolla u.a. in effektvoll durchdachten Arrangements neben Musik aus beinahe 70 Jahren Filmgeschichte und ikonischen Pop- und Rocksongs im neuen Klang von vier Celli. Am 17. März präsentiert Helmfried von Lüttichau wieder sein Soloprogramm „Plugged“. Die Veranstaltung ist bereits ausverkauft.

„Nix is gwiss“ heißt – frei nach einem Zweizeiler des Literaten Gerd Holzheimer - das neue Programm des Monika Drasch Quartetts, das am 21. März in der Alten Brauerei zu hören ist. Auf der „Der Teufel, das Mädchen, der Blues und ich“ können sich Fans von Stephan Zinner am 22. März freuen. Dann heißt es, den Blues jaulen und den Gospel predigen und tanzen, dass es dem Satan ganz schwindlig werden wird. Berhane Berhane rockte zweimal die SAP-Arena bei seinem Kurzauftritt als Gast von Bülent Ceylan. Nun macht er mit seinem Programm „Deutscher als Du“ auf seiner Tour auch Station am Ammersee und ist am 30. März im Groundlift zu erleben.

Martin Kälberer gibt sich in Stegen die Ehre

Am 19. April präsentiert Rairda erneut ihre selbst komponierten Lieder. Sie erzählen von Liebe, dem Zauber der Natur, von Elfen&Feen, von Geheimpfaden unserer Wälder und von der Magie, welche in uns lebt. Im Juni können sich Martin Kälberer-Fans auf zwei weitere immersive Konzerte des Ulmer Klangkünstlers freuen. Der Abend am 7. Juni ist bereits ausverkauft.

Das Programm und Tickets: https://www.groundlift.de/events oder an der Abendkasse.